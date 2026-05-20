Taylor Stack, el joven que tenía un póster de Kilian y sorprendió en Zegama con un top 3 histórico: "No me lo creo"

Taylor Stack llegó a Zegama con un póster mental de los hombres a los que iba a intentar batir. De pequeño, en Salida, Colorado, los seguía desde lejos. Este domingo los vio pasar por detrás en la última bajada hacia la meta.

El americano, corredor del equipo Brooks, se coló en el podio del Zegama Marathon 2026 en su primera participación en la prueba, terminando tercero por detrás de un Kilian Jornet que completó otra actuación de leyenda y de Rémi Bonnet. "Todavía no me lo creo. Iba pensando en la última hora que igual me iba a despertar y seguiría siendo la mañana antes de la carrera", dijo Stack nada más cruzar la meta, en su primera entrevista con iRunFar.

La historia de Stack es la de un atleta que llegó al trail desde la pista. Se formó como corredor de obstáculos y campo a través en la Universidad de Western Colorado, en Gunnison, y solo después del salto dio el paso hacia las carreras de montaña. "Creo que la transición fue más fácil para mí que para otros porque de niño ya corría por los senderos de Salida. Pero en la universidad me centré solo en pista", aseguraba.

Zegama 2026 fue su primera carrera de cuatro horas. Lo reconoció abiertamente. "Todo lo que había corrido antes era más corto en tiempo, así que los últimos kilómetros eran territorio desconocido". Para prepararse, le preguntó a Daniel Pattis, compañero de equipo italiano que llegó al podio el año pasado, desde qué zapatillas ponerse hasta cómo de rápido sale la carrera. "Fui muy pesado con él, pero se lo tomó bien".

La clave de su actuación estuvo en la gestión de energía. Stack admitió la tentación de salir con Elazzaoui en las primeras subidas y la resistió. Aguantó, administró el esfuerzo, y cuando llegó la última bajada —la más seca del recorrido, la que premia a quien llega con piernas— aceleró. "Quien se había pasado en las subidas lo estaba pagando. Yo tenía piernas para apretar". Subió hasta el podio en los últimos cinco o siete kilómetros de carrera.

El terreno del Aizkorri, con el barro, las rocas afiladas y algo de nieve blanda en lo alto, le pareció exigente pero estimulante. "Este tipo de carreras te obligan a estar concentrado en algo más que el dolor de correr. Eso me gusta". Fue prudente en los tramos más peligrosos, aunque consciente de que la cautela también tiene un coste en tiempo.

Stack mantendrá su plan para lo que queda de año. Seguir la Golden Trail World Series completa, con paradas en Corea del Sur y Suiza. "¿Cuándo vas a tener otra oportunidad de recorrer el mundo así? Hay que aprovecharlo".