Tariku Novales: "El Maratón Valencia es como unos Juegos o un Mundial"

El plusmarquista nacional en maratón, Tariku Novales, estará en la línea de salida del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich este domingo y apuntó que correr esta prueba "siempre es espectacular, es como unos Juegos o un Mundial”.

Novales estableció un nuevo récord de España el 3 de diciembre de 2023 en esta misma prueba con una marca de 2:05:48 y apuntó que para esta edición llega “en buen estado de forma”, aunque apuntó que ha sido “un año de muchos sube y baja” y que a nivel anímico y físico le ha costado llegar al nivel de forma al que llegó en 2023.

Pero remarcó en varias ocasiones su buen estado de forma, ya que, si no fuera así, “no estaría aquí”. “No vengo con ningún objetivo marcado, quiero ir experimentando en carrera. Voy a salir a intentar hacerlo lo mejor posible con estos dos animales que vienen muy bien en forma (Carlos Mayo e Ibrahim Chakir), ponérselo difícil y, por qué no, ganarles”, dijo.

Novales también se acordó de su compañero de entrenamientos Yago Rojo, que no podrá correr en la prueba valenciana por una lesión: “Yago es el maratoniano español más representativo, a muchos nos gustaría parecernos a él”.

“Es un palo que otros que también hemos sufrido lesiones similares sabemos lo duro que es, y esta vez mucho más por la gran forma en la que venía. Sabemos que con lo resiliente, trabajador y disciplinado que es, estará en esta rueda de prensa el año que viene”, agregó.

El seleccionador de la élite nacional José Antonio Redolat también lamentó la lesión de Rojo. “Siempre tenemos grandes atletas, pero este año hemos tenido una baja importante como Yago Rojo, que siempre tiene un gran compromiso con nosotros y le deseamos una pronta recuperación”, dijo.