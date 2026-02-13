Tarawera by UTMB 2026: carreras, recorridos, favoritos y horarios

Tarawera Ultra-Trail by UTMB se ha ganado un lugar propio en el mapa: por paisaje, por ambiente y, ahora, por mensaje. La 17ª edición, en Rotorua (Isla Norte de Nueva Zelanda), será la más multitudinaria de su historia con más de 5.500 participantes, pero también la más simbólica: 50% mujeres y 50% hombres entre los inscritos, un hito a esta escala dentro del UTMB World Series.

El escenario lo pone el propio territorio. Los recorridos se enroscan alrededor del lago Tarawera y del Monte Tarawera, con tramos dentro del complejo volcánico de Okataina y el paso por la Whakarewarewa Forest, el bosque de secoyas que se ha convertido en postal.

Pistas anchas, senderos de “single track” y desniveles progresivos en un entorno marcado por zonas geotermales: un trail que entra por los ojos y se queda en las piernas.

Calendario de carreras de Tarawera UTMB 2026

TMiler (163 km / 3.800 m+) : salida el 14 de febrero de 2026 .

: salida el . T102 (102 km / 2.300 m+) : también el 14 de febrero .

: también el . T50 (52 km / 1.150 m+) : el 14 de febrero .

: el . T21 (23 km / 400 m+) : el 14 de febrero .

: el . T14 (14 km / 161 m+): el 15 de febrero, con salida en Te Puia (Rotorua) a las 07:30.

Tarawera añade un elemento que refuerza su discurso: premio total de unos 9.911 euros y premios idénticos para mujeres y hombres.

El reparto del prize money por distancias (50K, 100K y 100M) es el mismo: 1º, unos 762 euros; 2º, unos 508 euros; y 3º, unos 381 euros en cada categoría.

Favoritos por prueba: quién llega con más UTMB Index

T102 (102 km), además, será clasificatoria para la Western States 100M, con plaza directa para los dos primeros hombres y dos primeras mujeres. En mujeres, el foco apunta a Ruth Croft (UTMB Index 800), icono local y capaz de ganar “overall”, con alternativas como Caitlin Fielder (783), Honoka Akiyama (755) y Beth McKenzie (741).

En hombres, la nómina es de lujo: Daniel Jones (920) encabeza una lista con Peter Engdahl (921), Ji Duo (907), Jisheng Shen (891) y Canhuo Luo (890).

El recorrido del T102 en Tarawera / UTMB

En la TMiler (163 km), la carrera de fondo dentro del fondo, destacan en mujeres Konoka Azumi (689), Hannah McRae (663), Sarah Parkins (644) y Fangyuan Wen (603). En hombres, el listón sube con Sam Harvey (849), por delante de Simon Cochrane (776), Takumi Sawayanagi (752) y Damian Watson (723).

El recorrido de la T102 en Tarawera / UTMB

Precisamente en la T50 (52 km) aparece un guiño que también interesa en clave española: Buha Ball figura entre las inscritas (659), en una prueba femenina muy abierta con Emily Hawgood (766), Robyn Lesh (753), Louise Serban Penhoat (748) y Holly Page (725).

En hombres, el duelo apunta a Liam Meirow (858), con Charles Hamilton (833), Sam Rout (819), Samuel Macaulay (797) y Jonathan Jackson (768) como nombres a vigilar.

Con cultura maorí en escena, la prueba apuesta por la accesibilidad y una participación femenina que no deja de crecer, Tarawera no solo vende un trail: vende una idea. Y en 2026, además, lo hace con números que ya son tendencia.