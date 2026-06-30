Tamara Falcó (44 años): "Entreno 6 veces a la semana. Hago un entrenamiento muy militar"

Tamara Falcó desveló en su última aparición en "El Hormiguero" los pasos que sigue para completar su rutina diaria todas las mañanas a la hora de mantenerse en forma, y lo cierto es que parece bastante exigente.

Así lo describía la propia colaboradora al constatar que hace "un entrenamiento muy militar". Pero, ¿en qué consiste este último exactamente? La clave estaría tanto en la frecuencia como en el tipo de ejercicio que realiza.

"Hago cinco o seis días a la semana. Unos 45 minutos de HIIT, sesión de cardio y pesas", comentaba Tamara Falcó para desvelar una rutina diseñada por su propio entrenador personal.

De hecho, Falcó asegura que este último es indispensable, dado que entrena porque acude a un entrenador. En este sentido, la colaboradora asegura que "es una vaga de libro" y a veces no se encuentra tan motivada como le gustaría para hacer ejercicio.

Algo que ocurre con más frecuencia de lo que podría parecer, sobre todo, porque este tipo de procesos llevan su tiempo para que la persona empiece a notar los primeros beneficios y resultados.

Así lo comentaba la propia Tamara Falcó durante la emisión del programa: "Los resultados tardan en notarse y pasé momentos bastante frustrantes porque sentía que estaba estancada".

No obstante, esta última no entrena nada más levantarse, dado que comenzaría a las 8:00 de la mañana y se despertaría unas tres horas antes. Un intervalo de tiempo que aprovecharía para llevar a cabo ciertas acciones que le permitirían coger algo de energía para el resto de la jornada.

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"Me despierto y preparo un café, lo cual descubrió con 24 años. En ese momento, mi vida cambio", afirmaba Falcó para señalar esta bebida como un imprescindible dentro de su vida cotidiana por las mañanas.