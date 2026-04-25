Tamara Falcó (44 años) desvela cuál es su rutina de ejercicios para mantenerse en buena forma

A sus 44 años, Tamara Falcó sigue manteniendo un cuerpo tonificado que parece desafiar el tiempo. La marquesa de Griñón, que no duda en autodefinirse como "vaga de libro", ha compartido los detalles de su rutina semanal, impulsada en buena parte por su marido Íñigo Onieva, quien la anima a no bajar el ritmo pese a su apretada agenda.

Falcó entrena cinco o seis días por semana, pero siempre en sesiones cortas de 45 minutos que no la queman. Mezcla cardio intenso con pesas y algo de yoga para mantener el equilibrio, todo bajo la mirada atenta de su entrenador personal, que ajusta el plan cada diez días según cómo responde su cuerpo.

Es un sufrimiento controlado que le hace sentir viva y fuerte, confiesa en estas declaraciones, destacando cómo esta variedad evita el aburrimiento y maximiza los resultados, desde unas piernas definidas hasta un abdomen plano que sabe lucir en cualquier vestido.

Tamara Falcó y su marido Íñigo Onieva haciendo ejercicio / Archivo

En sus días de mayor intensidad, opta por burpees y saltos que disparan el metabolismo, mientras que otros se enfoca en fuerza con sentadillas y remos para no perder músculo. El yoga entra los viernes para estirar y recuperar, y los fines de semana prefiere algo más ligero como boxeo suave.

Lo que la hace brillar de verdad

No es solo sudor: ya que Tamara Falcó también complementa todos estos ejercicios con el ayuno intermitente, proteínas de calidad y tratamientos como presoterapia para drenar. Después de lidiar con problemas de tiroides y kilos extra, ahora prioriza la salud sobre la báscula.

Los cambios son evidentes en Tamara Falcó y hacen evidente que esta rutina funciona: más de cinco kilos menos en apenas unos meses, tal y como ella misma ha confesado. Su secreto está en la constancia sin obsesión, perfecta para una persona con otras ocupaciones.

Falcó motiva a otras personas a seguir su camino al recordarnos que no hace falta ser atleta profesional; con 45 minutos bien invertidos, cualquiera puede ganar energía, músculo y confianza.