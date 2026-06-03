Tamara Falcó (44 años): "Me despierto a las 8 de la mañana, me arrastro hacia el café y tomo mis vitaminas. Entreno cinco o seis días a la semana, me lo he tomado como parte de mi trabajo"

Tamara Falcó ha afirmado que entrena entre cinco y seis días por semana y ha convertido el deporte en una parte fija de su rutina, no solo como hábito personal sino también como una obligación más dentro de su día a día. Su método combina cardio, HIIT y pesas durante unos 45 minutos por sesión, una fórmula que mantiene con la ayuda de un entrenador y que le exige constancia incluso cuando no le apetece entrenar.

La rutina diaria de Tamara Falcó

La empresaria ha contado que por las mañanas no arranca de inmediato, aunque madrugue. Según lo que ha relatado, se despierta temprano, pero no se activa del todo hasta alrededor de las 8 de la mañana, momento en el que toma café, se toma sus vitaminas y termina de entrar en marcha.

Ese tramo previo al entrenamiento incluye también otros hábitos como sacar a los perros, hidratarse y dedicar unos minutos a la oración o a ejercicios mentales. En su caso, el comienzo del día está pensado para ir despertando poco a poco antes de ponerse en manos del entrenamiento.

Tamara Falcó y su marido Íñigo Onieva haciendo ejercicio / Archivo

Entrenar siempre, apetezca o no

Tamara ha reconocido que no siempre le apetece entrenar, pero que ha asumido el ejercicio como una parte importante de su disciplina diaria. Esa visión explica por qué mantiene una frecuencia tan alta: cinco o seis días a la semana con sesiones de intensidad media-alta y un plan diseñado para trabajar varias capacidades a la vez.

El formato que sigue mezcla cardio, pesas y HIIT, una combinación que busca tonificar, mejorar la condición física y evitar las rutinas monótonas. Según explica, el acompañamiento de un entrenador le ayuda a sostener esa constancia cuando su motivación flojea

Más allá del gimnasio

La idea que transmite es que el deporte no depende solo de las ganas del momento, sino de integrarlo en la vida como una costumbre estable. En su caso, esa rutina se ha convertido en una herramienta para cuidarse y mantener el cuerpo activo de forma regular.

También deja entrever que su enfoque no es extremo, sino ordenado: café, vitaminas, activación progresiva y después entrenamiento. Esa secuencia le permite encajar el ejercicio en su jornada sin excusas.