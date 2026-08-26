Sylvester Stallone (80 años): "Como 3 claras de huevo, media yema, avena y pan de centeno para desayunar"

Sylvester Stallone acaba de cumplir 80 años y, aunque el tiempo pasa para todos, el actor sigue siendo uno de los rostros más reconocidos cuando se habla de físico y disciplina. Cinco décadas después del estreno de 'Rocky', Stallone sigue cuidando su alimentación y entrenando con regularidad, aunque sus hábutos actuales están muy alejados de algunas de las rutinas más extremas que siguió durante sus años de mayor exigencia física.

Uno de los aspectos que más llama la atención es su desayuno. En una entrevista concedida a la revista Longevity, el actor explicó cómo suele comenzar el día. Antes de comer toma un vaso de aminoácidos líquidos y después apuesta por una combinación sencilla: tres claras de huevo, media yema, avena en copos, pan de centeno tostado, papaya fresca e higos.

La elección tiene una explicación bastante clara. El desayuno combina proteínas procedentes del huevo, carbohidratos de la avena y el pan de centeno y diferentes nutrientes procedentes de la fruta.

No se trata, por tanto, de una comida diseñada únicamente para ganar músculo, sino de una forma de empezar el día con alimentos variados y una cantidad considerable de proteínas y fibra.

Una dieta mucho más moderada que la de sus años de 'Rocky'

La alimentación de Stallone no siempre fue tan equilibrada. Durante algunas de sus preparaciones más exigentes para el cine se sometió a dietas extremadamente restrictivas con el objetivo de conseguir un porcentaje de grasa corporal muy bajo.

Sylvester Stallone es la estrella de la serie 'Tulsa King' en SkyShowtime. / Sport.es

El propio actor ha contado que llegó a alimentarse durante determinadas etapas con pequeñas cantidades de galletas de avena elaboradas con arroz integral, además de consumir enormes cantidades de café. Una estrategia que le permitía mantener un físico muy definido, pero que tuvo consecuencias sobre su bienestar y energía.

Con los años, este enfoque ha cambiado por completo. Para la comida, Stallone ha explicado que suele recurrir al pollo a la parrilla sin piel, calabaza asada, ensalada y fruta, mientras que por la noche escoge pescado, ensalada y pan tostado rico en fibra. La carne de ternera aparece de manera ocasional.

Tampoco está consumiendo huevos crudos antes de entrenar: ahora prefiere comerlos cocinados, una opción más segura y también más simple de digerir.

Una rutina que refleja una idea muy diferente a la de sus años dorados: la constancia pesa mucho más que los extremos. A sus 80 años, no abandona los buenos hábitos, solo que adaptados a su edad.