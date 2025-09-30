Suunto revoluciona la aventura: nuevo Vertical 2 con pantalla AMOLED y mapas sin conexión

Suunto ha presentado el Vertical 2, la nueva generación de su reloj insignia para la aventura. Un dispositivo que eleva el listón en precisión, resistencia y autonomía, pensado tanto para las expediciones más extremas como para el día a día de cualquier amante del aire libre.

Con casi 90 años de historia a sus espaldas desde que Tuomas Vohlonen inventó la brújula de campo en 1936, la firma finlandesa mantiene su esencia: crear herramientas fiables para quienes desafían los límites de la exploración. El Vertical 2 es el último eslabón de esa cadena.

Mejoras clave: precisión, brillo y potencia

El sensor óptico de frecuencia cardíaca, totalmente rediseñado, ofrece una medición más precisa desde la muñeca en cualquier situación, lo que se traduce en entrenamientos más fiables y un control real de la recuperación. A ello se suma una pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas, más grande y brillante, que garantiza visibilidad incluso bajo el sol directo.

La compañía ha incorporado también un procesador mejorado y más memoria, lo que da como resultado un funcionamiento más rápido, fluido y con margen para futuras actualizaciones. Además, una de las grandes novedades es la linterna LED integrada, con varios modos de brillo, luz roja para visión nocturna y opciones de seguridad como SOS o luz intermitente.

Autonomía y navegación líderes del sector

Uno de los sellos de la serie Vertical es su batería, y el Vertical 2 no defrauda: ofrece hasta 65 horas de seguimiento GPS en doble banda y hasta 20 días de uso como reloj inteligente.

En el apartado de la navegación, el dispositivo incluye mapas sin conexión gratuitos con curvas de nivel, senderos y detalles del terreno, disponibles tanto en el reloj como en la aplicación Suunto. La función Climb Guidance aporta perfiles de elevación en tiempo real y avisos anticipados en subidas y descensos, herramientas muy valoradas por quienes se mueven en alta montaña.

El Vertical 2 está disponible en acero inoxidable (negro, verde pino, gris ártico y cañón) y en titanio (negro y salvia). El diseño mantiene los tres botones laterales para un uso sencillo con guantes y una estructura robusta que soporta las condiciones más duras.

La pantalla AMOLED de alta resolución (466x466 píxeles) asegura que mapas, métricas y notificaciones se mantengan claros y definidos. Y el nuevo LED integrado refuerza la idea de que cada detalle está pensado para la seguridad en exteriores.

Deporte, salud y vida cotidiana

El reloj incluye 115 modos deportivos, métricas avanzadas de entrenamiento, alertas meteorológicas, datos de altitud, horas de salida y puesta del sol y herramientas de salud que lo convierten también en un smartwatch de uso diario.

La integración con la aplicación Suunto y con más de 300 servicios de terceros amplía sus posibilidades, mientras que la tienda SuuntoPlus permitirá añadir nuevas funciones mediante actualizaciones periódicas.

El nuevo Vertical 2 está disponible en cuatro variantes de acero inoxidable / WALDEN OUTDOOR

En julio de 2025, seis aventureros seleccionados viajaron a la Laponia finlandesa para probar el Vertical 2 en un escenario extremo: rutas por colinas, aguas bravas y navegación bajo el sol de medianoche. Allí estuvieron también los atletas Greg Hill y Jenny Tough, embajadores de Suunto y usuarios habituales de la primera generación del Vertical.

Hill destaca la confianza que ofrece el nuevo sensor y la pantalla más luminosa, mientras que Tough subraya la importancia de contar con herramientas fiables durante semanas de aventura: “El Vertical 2 me da todo lo que necesito, desde métricas de rendimiento hasta batería y navegación. Me prepara tanto para mi gran expedición como para el entrenamiento diario”.

Disponibilidad

El Suunto Vertical 2 estará disponible a partir del 30 de septiembre en suunto.com y en distribuidores seleccionados de todo el mundo.