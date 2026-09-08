Suunto presenta el Run 2, su reloj de 35 gramos para preparar maratones

Suunto presenta hoy, a nivel mundial, el Run 2, un reloj de running de nueva generación diseñado para el asfalto y preparar maratones. Está pensado para corredores que entrenan con un objetivo, desde afrontar su primer maratón hasta conseguir una mejor marca personal, y reúne running, entrenamiento y recuperación en un cuerpo de tan solo 35 gramos, tan ligero que prácticamente se olvida que se lleva puesto.

El Run 2 parte del éxito del Suunto Run e incorpora mejoras que los corredores notarán en cada salida: una pantalla AMOLED LTPS Hybrid de 2.000 nits, tres veces más brillante que su predecesor, un 29% más de capacidad de batería, un renovado sensor de frecuencia cardíaca de muñeca de 12 canales, GNSS de doble banda de nueva generación y mapas offline gratuitos de todo el mundo.

Con 35 gramos de peso y un grosor de 11,7 mm, el reloj se adapta cómodamente a la muñeca durante el día, mientras se duerme y durante las sesiones más largas de un bloque de entrenamiento.

La pantalla de 1,32 pulgadas mantiene los datos de ritmo, frecuencia cardíaca y distancia perfectamente visibles incluso bajo la luz directa del sol, con números grandes y fáciles de consultar de un vistazo.

Así luce el Suunto Run 2 / Iaroslav Vorotilov

La mayor capacidad de batería permite disfrutar de unos 10 días de uso diario con entrenamiento y de hasta 28 horas con frecuencia de GPS dual a máxima potencia, suficiente para cubrir una semana completa de entrenamiento sin necesidad de cargador. El reloj combina además un bisel de acero inoxidable, Gorilla Glass y una resistencia al agua de 5 ATM.

En cuanto a precisión, el Run 2 incorpora un renovado sensor de frecuencia cardíaca de muñeca de 12 canales, situado bajo un cristal curvado 2.5D, que mejora la medición desde las sesiones suaves de recuperación hasta los intervalos de alta intensidad.

La nueva banda Suunto Smart Heart Rate Belt 2

Para quienes buscan un paso más, el reloj puede combinarse con la nueva Suunto Smart Heart Rate Belt 2, que aporta datos latido a latido y permite utilizar Suunto ZoneSense, una función que emplea la variabilidad de la frecuencia cardíaca para mostrar la intensidad real del ejercicio en cada sesión.

El Run 2 también incorpora GNSS de doble banda de nueva generación, que utiliza las señales L1 y L5 de GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS para mantener una mayor precisión en la posición, la distancia y el ritmo respecto al recorrido real.

El Suunto 2 Run ya disponible / Iaroslav Vorotilov

Entre sus funciones para el día de competición destacan Energy Sense, que muestra el esfuerzo actual en relación con la capacidad restante, y Live Finish Prediction, que utiliza el ritmo actual para ofrecer una estimación en tiempo real del tiempo de llegada.

Planes de entrenamiento personalizados

Para la preparación, Training Plan convierte un objetivo, como completar un maratón en menos de cuatro horas, en las sesiones necesarias para conseguirlo, mientras que Training Zone reúne en una misma vista la carga de entrenamiento, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el sueño y la recuperación.

El reloj cubre además todo tipo de sesiones, con modos específicos para el entrenamiento diario, el trabajo de velocidad y la competición, y el día de la carrera activa el Marathon Mode, que incorpora Ghost Runner y otras herramientas para mantener el objetivo presente desde la salida hasta la meta.

Los mapas offline, otra de las novedades

Los mapas offline gratuitos permiten además consultar rutas, calles y el entorno cuando termina el asfalto, y tanto la música como los podcasts pueden almacenarse en el reloj para prescindir del teléfono durante la carrera.

El Suunto Run 2 estará disponible a través de los canales directos de la marca y de distribuidores autorizados en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, con un precio de 299 euros en la versión de 4 GB y 349 euros en la de 64 GB, en los colores All Black, Feather Gold y Aloe Green.

La nueva Smart Heart Rate Belt 2 estará disponible a partir del 8 de septiembre de 2026 por 99 euros.