Así es el Suunto Race 2: pantalla AMOLED, 115 deportes y 50 horas de autonomía

Suunto ha dado un paso más en su apuesta por la tecnología aplicada al deporte con la presentación de dos productos clave para 2025: el reloj GPS Suunto Race 2 y los auriculares Suunto Wing 2 de conducción ósea. Una combinación pensada para corredores, ciclistas, triatletas y aventureros que buscan un entrenamiento más inteligente, seguro y motivador.

El Suunto Race 2 llega como evolución directa del modelo original. Más ligero, con una pantalla AMOLED de mayor tamaño y nitidez, y un sensor óptico de frecuencia cardíaca renovado para ofrecer métricas más precisas, el nuevo dispositivo mantiene la esencia de la marca finlandesa: resistencia, fiabilidad y usabilidad en cualquier condición. A esto suma un procesador más rápido, 115 modos deportivos (con 22 nuevas disciplinas) y hasta 50 horas de autonomía en modo GPS óptimo.

Diseñado tanto para las sesiones de alta intensidad como para el uso diario, el Race 2 ofrece navegación avanzada, ClimbGuidance para gestionar desniveles, mapas de calor y alertas meteorológicas. Todo ello acompañado por la inteligencia de Suunto Coach, el sistema de guía personalizada que ajusta los entrenamientos según el estado de forma y la recuperación.

En paralelo, Suunto presenta la segunda generación de sus auriculares deportivos: los Wing 2. Con tecnología de conducción ósea y oído abierto, permiten escuchar música y recibir instrucciones sin aislarse del entorno, un plus en seguridad tanto en ciudad como en montaña. Su diseño en titanio y silicona asegura estabilidad en sesiones exigentes, mientras que los micrófonos duales con reducción de ruido garantizan llamadas claras y conexión fluida con asistentes inteligentes.

Así luce el nuevo Race 2 / SUUNTO

Uno de los avances más destacados es su integración con el Race 2: los auriculares ofrecen feedback de voz en tiempo real directamente desde el reloj, lo que permite conocer ritmo, frecuencia cardíaca o tiempos de paso sin mirar la pantalla. A ello se suman controles por gestos, luces LED de seguridad configurables y hasta 12 horas de autonomía con carga rápida.

La importancia de la música en el deporte no es un detalle menor. Investigaciones recientes, como un metaanálisis de 2024 en Frontiers in Psychology, demuestran que escuchar música adecuada puede mejorar la resistencia, reducir la percepción del esfuerzo y aumentar la motivación. El nuevo ecosistema Suunto aprovecha esta sinergia: combina datos de rendimiento con el poder motivador de la música, creando una experiencia completa.

Con el Race 2 y los Wing 2, Suunto refuerza su ecosistema conectado, que ya integra más de 300 partners y servicios externos a través de la app oficial. La marca busca así consolidarse como referente en soluciones deportivas que no solo miden, sino que también guían y acompañan al usuario en cada etapa de su entrenamiento y recuperación.