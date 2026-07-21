Suunto presenta el Core 2, la evolución de su icónico reloj outdoor

Suunto presenta el nuevo Core 2, la evolución de uno de sus relojes outdoor más emblemáticos, pensado para quienes necesitan herramientas fiables en los entornos más impredecibles. Va dirigido a excursionistas de larga distancia, viajeros, pescadores y profesionales que trabajan sobre el terreno.

El equilibrio entre funciones esenciales para actividades al aire libre, una construcción resistente y una batería de larga duración define a este reloj, diseñado para ayudar a tomar decisiones con confianza tanto en rutas de montaña y zonas de acampada remotas como en el uso diario.

El primer Suunto Core llegó al mercado en 2007 y se convirtió rápidamente en un referente entre la comunidad outdoor y táctica. El Core 2 toma ese legado como punto de partida e incorpora mejoras significativas en pantalla, durabilidad y facilidad de uso, sin perder la esencia de un reloj herramienta que hizo del modelo original un auténtico icono.

El nuevo modelo incorpora una generación mejorada de sensores ABC (altímetro, barómetro y brújula), con mayor precisión en las mediciones de altitud y presión atmosférica. Suma además un sistema de filtrado automático que reduce las falsas alertas de tormenta y una brújula totalmente operativa sin conexión, pensada para orientarse en zonas sin cobertura.

Todas las novedades del Suunto Core 2

Entre las novedades también destaca la incorporación de las fases lunares, una función especialmente útil para actividades como la pesca o la navegación. A ello se suman los datos de salida y puesta de sol, el seguimiento del desnivel acumulado y el contador de pasos.

La pantalla de matriz de puntos LED de 1,3 pulgadas ofrece un 40% más de brillo que el modelo Core original, con retroiluminación que se activa al levantar el dispositivo para una visibilidad rápida ante condiciones de luz cambiantes. Esta retroiluminación puede alternarse libremente entre rojo y verde, facilitando la visión nocturna y el uso en condiciones exigentes sin reflejos innecesarios.

El Core 2 funciona con una pila de botón CR3035 reemplazable por el propio usuario, con hasta 15 meses de autonomía, reduciendo al mínimo el mantenimiento durante expediciones de varios días o en el uso cotidiano. La resistencia al agua aumenta hasta los 10 ATM, mientras que la protección Gorilla Glass y los botones físicos de gran tamaño permiten un manejo cómodo incluso con guantes o en entornos húmedos.

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La conectividad Bluetooth permite sincronizar la hora, transferir los datos de actividad y recibir actualizaciones de firmware de forma inalámbrica a través de la aplicación de Suunto.