Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Badalona - BarcelonaDónde ver Badalona - BarcelonaBadalona - Barcelona horarioBarcelona - Deportivo Copa del Rey juvenilFinal Copa del Rey JuvenilDuplantisRécord DuplantisCelta - LyonCuadro Europa LeagueDónde ver Europa LeaguePanathinaikos - BetisSamsunsport - Rayo VallecanoLamine YamalJota JordiClasificación París-NizaApolloJoan LaportaElecciones BarcelonaDebate Elecciones Barça 2026Julia TorresDembéléCuadro ChampionsCuándo juega AlcarazSuperordenador OPTAEtapa 6 París-NizaHorarios F1Barça - Hapoel Tel AvivEtapa 4 Tirreno-AdriáticoClasificación Tirreno-AdriáticoMarató Barcelona 2026Restaurante PedriWojciech SzczęsnyMejores colegiosJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

SOCIEDAD

Susto con Cecilia Sopeña: la influencer pierde el control de su bicicleta y cae al borde de un barranco

La influencer cae mientras montaba en bicicleta cerca del mar

Susto en plena ruta: Cecilia Sopeña resbala al borde de un acantilado…y se salva de milagro

Susto en plena ruta: Cecilia Sopeña resbala al borde de un acantilado…y se salva de milagro

Susto en plena ruta: Cecilia Sopeña resbala al borde de un acantilado…y se salva de milagro / cartagena.bici17

David Cruz

David Cruz

La ciclista e influencer Cecilia Sopeña ha vivido uno de los momentos más tensos desde que comparte su día a día sobre una bicicleta. La creadora de contenido sufrió un aparatoso resbalón mientras rodaba por un camino junto al mar, quedándose a muy pocos metros de un barranco que pudo haberle costado la vida.

El momento además quedó grabado por una cámara 360 colocada en su bicicleta, por lo que ahora podemos ver con detalle lo ocurrido.

Aunque todo quedó en un enorme susto, las imágenes ha generado mucha preocupación entre sus seguidores en redes sociales, quienes le piden que extreme la preocupación.

Una caída en una zona muy peligrosa

En el vídeo que ilustra la noticia se puede ver a la ciclista pedaleando por un camino rocoso con una fuerte pendiente que da hacia el mar. El terreno estaba cubierto de gravilla, provocando que en un momento dado perdiera el control de la bicicleta.

Susto en plena ruta: La Cecilia Sopeña resbala al borde de un acantilado…y se salva de milagro

Susto en plena ruta: La Cecilia Sopeña resbala al borde de un acantilado…y se salva de milagro / Instagram

Tras resbalar, Sopeña cayó al suelo y comenzó a deslizarse pendiente abajo en dirección al barranco. Como podrás imaginar, la situación fue especialmente delicada para la influencer.

Aunque intentó frenar la caída sujetando su bicicleta con una mano mientras con la otra intentaba agarrarse a las rocas, no fue fácil detenerse completamente y el accidente pudo terminar de la peor forma posible. Finalmente consiguó engancharse en una zona más estable del terreno, salvando su vida in extremis.

Su perrita estaba con ella justo en ese momento y la reacción del animal no pudo ser más ejemplar. Al ver lo ocurrido, bajó entre las rocas hasta donde estaba Sopeña, permaneciendo a su lado hasta comprobar que estaba sana y salva.

Noticias relacionadas y más

Cuando Sopeña se recuperó del susto y recuperó la estabilidad, la influencer no dejó de abrazar y besar a su mascota, demostrando que es una compañera de lujo.

TEMAS

  1. Real Madrid - Manchester City: resumen, resultado y estadísticas del partido de la Champions League
  2. El vestuario del Barça alucina con Xavi Espart: 'El nuevo Philip Lahm
  3. Lamine Yamal no entrena con el Barça
  4. El césped del Metropolitano, bajo sospecha
  5. Flick tiene un problema: un tridente sin filo
  6. Lo que no se vio del Newcastle - Barça: la venganza de Lamine, Gerard Martín se queda 'colgado' y un pique entre banquillos
  7. Watanabe, presidente de Honda Racing, avisa a Aston Martin: 'El primer objetivo es el GP de Japón
  8. Pruebas médicas para Eric Garcia para despejar dudas

Celta de Vigo - Olympique de Lyon, en directo: sigue el partido de la Europa League, en vivo hoy

Celta de Vigo - Olympique de Lyon, en directo: sigue el partido de la Europa League, en vivo hoy

Resumen, goles y highlights del Bolonia 1-1 Roma de la ida de octavos de final de Europa League

Resumen, goles y highlights del Samsunspor 1-3 Rayo Vallecano de la ida de los octavos de final de la Conference League

Resumen, goles y highlights del VfB Stuttgart 1-2 FC Porto de la ida de octavos de final de Europa League

Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del jueves 12 de marzo de 2026

Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del jueves 12 de marzo de 2026

¿Cuánto dinero gana Duplantis cada vez que bate el récord del mundo de salto de pértiga? El premio de la World Athletics por superar su propia marca

¿Cuánto dinero gana Duplantis cada vez que bate el récord del mundo de salto de pértiga? El premio de la World Athletics por superar su propia marca

Armand Duplantis supera su propio récord mundial de salto con pértiga y alcanza los 6,31 metros: "Por Suecia y por mi familia"

Armand Duplantis supera su propio récord mundial de salto con pértiga y alcanza los 6,31 metros: "Por Suecia y por mi familia"

Resumen, goles y highlights del Lille LOSC 0-1 Aston Villa de la ida de octavos de final de Europa League