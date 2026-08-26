De Suiza a Chamonix sin margen para fallar: la OCC reúne un cartel brutal

La OCC del UTMB Mont-Blanc 2026 arranca este jueves 27 de agosto a las 08:15 desde la localidad suiza de Orsières. La carrera supera los 61 kilómetros y 3.300 metros de desnivel positivo antes de llegar a la tradicional meta en Chamonix. Pese a ser la más corta de las tres Finals del UTMB World Series, su combinación de desnivel y velocidad hace que cualquier error se pague inmediatamente. Y por nivel, es la carrera de la semana en Chamonix.

La gran novedad está en el recorrido 2026. La organización ha rediseñado la segunda mitad y la carrera pasa ahora por Tête de Balme, Vallorcine, Col des Posettes, Le Tour y Argentière antes de dirigirse hacia Chamonix. La Flégère desaparece del trazado, modificando una de las referencias tradicionales de la OCC.

Además, el punto estratégico se desplaza hacia Col de Balme y Tête de Balme. Tras ese ascenso hasta el kilómetro 35 quedará un último bloque de 26 km predominantemente rápido y descendente hasta Chamonix, casi como una montaña maratón extremadamente dura seguida de una carrera rápida hacia meta. Hay también un matiz operativo importante: no habrá asistencia externa en OCC. En una prueba cercana a las seis horas, los élite deberán salir con buena parte de su nutrición, material obligatorio y líquido ya planificados.

El nuevo recorrido de la OCC en la UTMB / UTMB

Francesco Puppi fue campeón de OCC en 2023, segundo en 2024 y ganó la CCC en 2025 antes de afrontar Western States esta temporada y acabar segundo en su debut bajando de 14 horas. Junto a él, su compatriota Daniel Pattis, el suizo Rémi Bonnet, el francés Frédéric Tranchand, el sueco Petter Engdahl y el también suizo Roberto Delorenzi amplían un bloque europeo sin un favorito indiscutible.

La representación española ofrece argumentos todavía mayores. Alain Santamaría da el salto después de ganar la ETC en 2025 y llega tras ser undécimo en Sierre-Zinal. También fue cuarto en el Mundial Short Trail, una referencia que confirma que posee la velocidad necesaria para competir con los mejores en una OCC tan rápida. Junto a él estarán Andreu Blanes, Antonio Martínez (con varios podios en OCC y octavo en 2025), Álex García y Miguel Benítez.

Alain Santamaría, cuarto en el Europeo de Eslovenia / RFEA

La profundidad de élites en esta OCC es extraordinaria. Según el análisis de Freetrail sobre los 50 primeros corredores por UTMB Index, la OCC presenta el campo masculino más fuerte de las tres Finals de 2026, con una media superior a 900 puntos.

En busca de reina sin Tove

La categoría femenina pierde a su gran favorita a solo días de la salida. Tove Alexandersson anunció en Instagram que no tomará la salida por una infección bacteriana estomacal contraída en Chamonix, que no ha terminado de curar. Junto al equipo Salomon, la sueca ha decidido no forzar una carrera de 60 kilómetros con el estómago sin funcionar bien, y se retirará una temporada de las montañas para recuperarse.

Con Alexandersson fuera, el favoritismo pasa a Judith Wyder (821), junto con Lauren Gregory (804) y Naomi Lang (804). En cuarta posición, por UTMB Index (801) aparece la española Sara Alonso, del equipo Asics.

Además de Sara, estarán Malen Osa, que llega tras abandonar en Sierre Zinal y María La Chica, que aterriza en Chamonix como 'tapada' después de una temporada marcada por la plata individual en el Europeo de trail de Ljubljana-Kamnik y su victoria en la EXP del Val d'Aran by UTMB.

María La Chica celebrando su victoria en Val d'Aran / UTMB

La Chica lleva además dos semanas en Chamonix preparando específicamente la prueba, aclimatándose al terreno, la altitud y el ambiente que rodea a la semana UTMB. “Al final la OCC es una carrera mítica y quiero hacerla porque sé que ahí están las mejores”, explica. Aunque aparece algo más abajo por UTMB Index, sus resultados de 2026 invitan a mirar bastante más allá del ranking. Sara Alonso, Malen Osa y María La Chica forman así un tridente español con argumentos reales para entrar entre las mejores.

La OCC ha dejado numerosas actuaciones nacionales de primer nivel desde su nacimiento y Antonio Martínez ha construido uno de los historiales de regularidad más sólidos de los últimos años. La edición de 2025 dejó además una de las batallas más espectaculares de toda la semana, cuando Jim Walmsley superó a Cristian Minoggio en los últimos kilómetros.

Dónde ver la OCC del UTMB Mont Blanc en directo, online y por TV

La OCC 2026 comenzará el jueves 27 de agosto a las 08:15 CEST y podrá seguirse en directo y online desde las 07:45 horas a través de Youtube y mediante UTMB Live, con seguimiento de la clasificación y de los corredores. También puedes seguirla a través de la APP de Live Trail.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la OCC del UTMB Mont-Blanc 2026, con las últimas noticias desde Orsières y Chamonix, favoritos, participación española, meteorología, resultados y desarrollo en directo de la carrera.