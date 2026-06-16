Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mercado BarçaRaphinhaParte médico TopuriaLuis de la FuenteMárquezReal MadridGrupos Mundial 2026Horario Francia - SenegalMercado de fichajesBarça - ElPozo MurciaPartidos Mundial 2026 hoyPróximo partido EspañaMundial 2026CasadóClifford NanaGrupo España Mundial 2026Sedes España Mundial 2026Cuándo juega Barça final ValenciaVuelta Málaga AlmeríaHorarios MotoGP República ChecaCuándo juega JódarNoticias BarçaDónde juega EspañaLey de Propiedad HorizontalDGTPueblo CucurellaCalendario España MundialCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

OUTDOOR

Stuart Phillips, doctor: "Para hipertrofia, lo que más parece importar es completar más de 10 series por grupo muscular a la semana"

Lo que debes hacer para ganar músculo según la nueva evidencia

El complemento más buscado por aquellos que quieren fortalecer sus músculos y aumentar su resistencia con cada ejercicio

El complemento más buscado por aquellos que quieren fortalecer sus músculos y aumentar su resistencia con cada ejercicio / FREEPIK

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
David Cruz

David Cruz

El Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM) ha presentado la actualización más importante de sus recomendaciones sobre entrenamiento de fuerza en los últimos 17 años.

Este nuevo documento, respaldado por 137 revisiones sistémicas y más de 30.000 participantes, deja un mensaje claro: ganar masa muscular no depende de encontrar la rutina perfecta, sino de mantener la constancia y acumular suficiente volumen de entrenamiento.

Uno de los autores de esta actualización es Stuart Phillips, doctor en Ciencias de la Actividad Física y profesor de la Universidad McMaster, quien destaca una de las conclusiones más relevantes para aquellos que están buscando constantemente la hipertrofia.

"Para hipertrofia, lo que más parece importar es completar más de 10 series por grupo muscular a la semana y la llamada sobrecarga excéntrica", explica el experto a modo de conclusión.

Imagen de un gimnasio

Imagen de un gimnasio / Sport.es

Los especialistas señana que la evidencia científica ha evolucionado mucho desde la última revisión llevada a cabo en 2009, por ello, muchas de las reglas rígidas que tradicionalmente se seguían en el gimnasio han perdido peso frente a conceptos mucho más sencillos y sostenibles en el tiempo.

Según Phillips, el factor más importante es la adherencia. "El mejor programa de entrenamiento de fuerza es aquel que realmente vas a seguir", asegura. Además, recomienda trabajar todos los grupos musculares principales al menos dos veces por semana y priorizar la progresión gradual del esfuerzo.

Las nuevas directrices también indican que existen múltiples formas eficaces de entrenar. Las pesas libres, las máquinas, las bandas elásticas o incluso los ejercicios con el propio peso corporal pueden ofrecer resultados similares si se realizan con intensidad suficiente.

Otro de los hallazgos que más ha llamado la atención es lo que la evidencia no ha conseguido demostrar de forma consistente. Entrenar hasta el fallo absoluto, controlar obsesivamente el tiempo bajo tensión o recurrir a programas extremadamente complejos no garantiza mejores resultados.

Noticias relacionadas y más

Para la mayoría de adultos, la conclusión no puede ser más sencilla: encontrar una rutina agradable, mantener la regularidad y acumular más de 10 series semanales por grupo muscular puede ser la estrategia más eficaz para desarrollar masa muscular a largo plazo.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Topuria vs Gaethje: resultado, resumen y highlights de la pelea en UFC Casa Blanca
  2. Salen a la luz las millonarias cifras que paga el Madrid en el fichaje de Marc Cucurella
  3. Desvelan las cifras de escándalo del fichaje de Bernardo Silva por el Real Madrid
  4. España - Cabo Verde, en directo hoy: el debut de la selección en el Mundial 2026, en vivo
  5. Dónde ver la pelea de Topuria vs Gaethje en UFC hoy en diferido y por streaming en España
  6. Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
  7. Es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal permite usar un garaje como trastero, siempre y cuando se cumpla un requisito clave
  8. Reacciones y polémica del España - Cabo Verde del Mundial

Stuart Phillips, doctor: "Para hipertrofia, lo que más parece importar es completar más de 10 series por grupo muscular a la semana"

Stuart Phillips, doctor: "Para hipertrofia, lo que más parece importar es completar más de 10 series por grupo muscular a la semana"

Precio de la luz para mañana, miércoles 17 de junio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para mañana, miércoles 17 de junio: las horas más baratas y más caras

La Champions visita SPORT de la mano de Carlos Ortega y Dika Mem

La Champions visita SPORT de la mano de Carlos Ortega y Dika Mem

El polémico mensaje de Giorgina, la exmujer de Topuria, tras su derrota ante Gaethje: “El camino, la verdad y la vida”

El polémico mensaje de Giorgina, la exmujer de Topuria, tras su derrota ante Gaethje: “El camino, la verdad y la vida”

Izan González, nuevo refuerzo para el centro del campo del Girona

Izan González, nuevo refuerzo para el centro del campo del Girona

Corea del Sur, en guerra con su propia prensa por Son Heung-min: Boicot en pleno Mundial

Corea del Sur, en guerra con su propia prensa por Son Heung-min: Boicot en pleno Mundial

Sabalenka confiesa su duro momento tras Roland Garros: "Necesité ir al psiquiatra"

Sabalenka confiesa su duro momento tras Roland Garros: "Necesité ir al psiquiatra"

Kilian Jornet y Eliud Kipchoge, juntos en Kotcha: la app que quiere cambiar cómo entrenas

Kilian Jornet y Eliud Kipchoge, juntos en Kotcha: la app que quiere cambiar cómo entrenas