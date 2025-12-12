Strava revela el "equipo" del año en 2025: de las ASICS Novablast al auge de COROS

Strava lleva años funcionando como un termómetro del deporte popular: lo que se cuece ahí acaba en tu grupo de WhatsApp del club y, con un poco de retraso, en el escaparate de la tienda. En su 12º Year In Sport: Trend Report (publicado el 2 de diciembre de 2025), la plataforma pone cifras a un mensaje de época: menos “doomscrolling”, más movimiento. Y, de paso, deja una pista clara sobre la batalla de la muñeca: COROS aparece como la marca de relojes con mayor crecimiento interanual entre los usuarios de Strava.

El informe confirma que correr sigue mandando (y que competir vuelve a enganchar), pero también que el entrenamiento ya no va solo de ritmos: va de tribu. En 2025 se repartieron 14.000 millones de kudos y los clubes dentro de Strava rozaron el millón tras casi cuadruplicarse, con los de senderismo creciendo 5,8 veces y los de running 3,5. Traducido a lenguaje de corredor: cuando hay quedada, hay continuidad; cuando hay continuidad, hay progreso. Y ahí la Generación Z está empujando fuerte: más de la mitad dice que usará Strava todavía más en 2026.

La pregunta del millón para los más “data freaks” es otra: ¿cómo se está registrando todo esto? Strava apunta a un giro práctico: el 72% grabó actividades directamente con la app del móvil, por delante de cualquier dispositivo. Detrás aparecen Garmin como segundo actor global y Apple Health como tercero. En la categoría de relojes, Apple Watch mantiene el número uno, pero la irrupción de COROS sugiere un corredor que empieza a diferenciar entre el reloj “para todo” y el reloj “para cuando la salida se alarga”.

Para el trail y el ultra, donde la autonomía, el desnivel y la navegación pesan tanto como el ritmo, ese salto tiene lógica. Cada vez más gente quiere un dispositivo capaz de aguantar horas de monte y, a la vez, encajar sin fricción en el ecosistema social: hoy el dato vale, pero el dato compartido vale doble. El reporte también retrata un usuario más “multiactividad”: el 54% ya registra varios deportes y caminar se consolida como la segunda disciplina más anotada.

La radiografía se completa con detalles que cuentan mucho del corredor actual: la IA se asoma como “coach” para el 46% de los encuestados, el viernes aparece como el día menos elegido para entrenar (bendita recuperación) y hasta hay cambio de rey en zapatillas, con ASICS Novablast como número uno por delante de Nike Pegasus y HOKA Clifton. Moraleja: 2026 se jugará en dos frentes, comunidad y tecnología. Y quien sepa unir ambas cosas tendrá la atención —y la muñeca— del runner.

En esa misma lógica, el informe detecta una Generación Z dispuesta a invertir: un 30% planea gastar más en fitness en 2026 y son un 63% más propensos que la Generación X a señalar los wearables como su gran compra del año. El deporte, incluso, compite con el ligue: un 64% prefiere gastarse el dinero en material que en una cita. Y la mejora llega: según datos de Runna, el 86% de sus corredores conectados lograron una marca personal en 2025 Y se nota