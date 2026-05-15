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TRAIL

Stian Angermund y Nienke Brinkman reinan en el barro de la Zegama-Aizkorri KV

Los dos atletas, nombres ilustres en Zegama como vencedores de la maratón, han dominado la prueba inaugural del fin de semana, marcada por el recorte de recorrido debido a las condiciones meteorológicas

Podium Masculino de la Zegama Aizkorri KM

Podium Masculino de la Zegama Aizkorri KM / Igor Quijano

SPORT.es

Lluvia, viento y barro. Mucho barro. Ese ha sido el dantesco pero espectacular escenario con el que se han encontrado los 250 atletas participantes en la prueba inaugural de la Zegama-Aizkorri 2026. El Kilómetro Vertical alcanzaba su XII edición con un cartel de lujo y una dureza extrema que obligó a los corredores a dar su máximo rendimiento desde el primer metro.

Recorrido recortado por seguridad

A primera hora de la mañana, el Comité de Seguridad de la prueba decidió modificar y recortar el recorrido previsto debido a las adversas condiciones meteorológicas y a la previsión de empeoramiento del tiempo en las zonas altas.

De este modo, se mantuvo la salida desde la plaza de Zegama en formato de cronomarcha individual, pero la meta quedó ubicada en la chabola de Itzubiaga. En total, los participantes afrontaron 5 kilómetros y 760 metros de desnivel positivo, en lugar del trazado inicial que ascendía hasta la cima del Iraule (1.520 metros) con 1.015 metros de desnivel.

Angermund impone su ley en el tramo final

En la categoría masculina, el noruego Stian Angermund (campeón de la maratón de Zegama en 2017) demostró su idilio con esta tierra y se impuso con un tiempo de 32:47. La batalla fue colosal: Angermund tuvo que exprimir al máximo sus fuerzas para superar en el tramo más empinado a Dominik Tabor (33:15), que fue segundo, y a José Antonio Bellido (33:31), que completó un podio de auténticos titanes.

Brinkman exhibe su autoridad en el regreso

En la categoría femenina, la neerlandesa Nienke Brinkman, actual plusmarquista de la maratón, dominó la prueba con una autoridad incontestable parando el crono en 38:21. El segundo cajón del podio fue para Mirosława Witowska (39:48) y el tercero para Sladjana Zagorac (40:23).

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Podio femenino de la Zegama-Aizkorri

Podio femenino de la Zegama-Aizkorri / Igor Quijano

La gran sorpresa de la jornada fue la cuarta posición de Naiara Irigoyen (40:58), triple ganadora de la prueba (2023, 2024, 2025) y campeona del mundo, que esta vez no pudo subirse al podio en una carrera donde la mítica Laura Orgué finalizó séptima.

Clasificaciones oficiales de la XII Zegama-Aizkorri KV

Podio Masculino

  1. Stian Angermund — 0:32:47
  2. Dominik Tabor — 0:33:15
  3. Jose Antonio Bellido Puebla — 0:33:31

Podio Femenino

  1. Nienke Brinkman — 0:38:21
  2. Mirosława Witowska — 0:39:48
  3. Sladjana Zagorac — 0:40:23

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