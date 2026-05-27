Steven Collins, experto en Hyrox: "La mayoría de los programas se construyen en torno a fatiga constante. Eso es genial para la preparación de la carrera, pero haciendo muy poco favor para lo que realmente se está rompiendo"

¿Eres de esos que cree que entrenar con dolor de rodillas o molestias en el tendón de Aquiles no es preocupante? Entonces lee lo que tiene que decir al respecto el entrenador especializado en HYROX, Steven Collins, quien ha lanzado una seria advertencia a través de uno de sus últimos vídeos.

Collins asegura que la mayoría de atletas suelen cometer dos errores muy habituales: seguir entrenando ignorando el dolor o abandonar por completo la actividad física.

Según sus palabras, ninguno de estos dos caminos soluciona el verdadero problema. El preparador explica que muchos programas de entrenamiento de HYROX están diseñados alrededor de "fatiga constante, repeticiones altas y cargas moderadas", una fórmula que funciona para preparar competiciones, pero insuficiente para fortalecer los tejidos que realmente sufren durante los entrenamientos intensivos.

"El problema no suele ser de condición física, sino de capacidad", señala el entrenador. Con ello se refiere a que muchos atletas no son capaces de producir o tolerar suficiente fuerza, algo que termina sobrecargando tendones y articulaciones repetidamente.

El resultado son las conocidas molestias o 'niggles' que aparecen semana tras semana y que, en muchos casos, terminan convirtiéndose en lesiones mucho más serias.

Para combatir esta situación, Collins defiende el uso de ejercicios isométricos pesados, una metodología que busca aumentar la resistencia y adaptación de los tendones con cargas mecánicas elevadas y controladas.

Además, recalca que los tendones se adaptan a niveles altos de tensión y no solo acumulando más kilómetros de carrera o sesiones de cardio.

Las declaraciones del entrenador han generado pole´mica entre deportistas y aficionados al HYROX, especialmente en un momento en el que este tipo de competiciones sigue creciendo a nivel internacional. Cada vez más expertos insisten en la importancia de combinar el trabajo cardiovascular con ejercicios específicos de fuerza para prevenir lesiones y mejorar el rendimiento a largo plazo.