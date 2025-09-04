¿Qué es States of Elevation, el nuevo reto 'imposible' de Kilian Jornet?

Kilian Jornet volvió a sorprender al mundo con un proyecto que rompe moldes. El corredor catalán arranca en los próximos días States of Elevation, un desafío concebido en los vastos horizontes del oeste estadounidense. La idea es tan sencilla de explicar como descomunal de ejecutar: enlazar, únicamente con la fuerza de su cuerpo, las principales montañas de más de 4.200 metros de los estados continentales de EE. UU.

La aventura arranca en Colorado, tierra con la mayor concentración de "14ers", las míticas cimas que superan los 14.000 pies. Desde allí, Jornet se desplazará corriendo y en bicicleta para conectar decenas de picos hasta alcanzar los macizos de California y, finalmente, los volcanes de Washington. La magnitud es colosal: miles de kilómetros, desniveles imposibles y días de esfuerzo continuado.

El propio Kilian lo resume con entusiasmo: "Estoy super feliz de ir a los Estados Unidos y empezar este proyecto. El objetivo será enlazar los 14ers de una forma autosuficiente, comenzando en Colorado y tratando de encontrar no solo la manera de alcanzar las cimas, sino también las mejores líneas para conectarlas. Y como es un territorio tan enorme como la costa oeste de Estados Unidos, utilizaré la bicicleta y la carrera para lograrlo", asegura en el vídeo publicado por NNormal en su cuenta de Youtube.

Más allá de la gesta deportiva, States of Elevation se plantea como un ejercicio de exploración integral. No se trata solo de sumar cumbres al currículum, sino de encontrar las mejores líneas que conectan esas montañas, de atravesar geografías con una mirada distinta y de convivir con las comunidades que habitan esos territorios.

"Un reto físico, cognitivo y mental"

Jornet lo explica con claridad: "Es también una forma de explorarme a mí mismo, de poner a prueba mis límites tanto físicos como cognitivos y mentales, y de explorar los paisajes, la geografía y la textura de esas montañas. Y es también una gran oportunidad para descubrir cuáles son los problemas y las dificultades a las que se enfrentan esas comunidades y también los entornos, las áreas salvajes por las que voy a viajar".

El proyecto se enmarca en una visión que Jornet viene defendiendo en los últimos años: la de un deporte que trasciende la competición para convertirse en vehículo de conocimiento, conciencia medioambiental y experiencia personal. Cada pedalada y cada zancada serán, además de un reto físico, una forma de dialogar con el terreno y de dar visibilidad a los desafíos ecológicos de las zonas por las que discurra.

El montañista catalán invita a seguir esta aventura a través de sus redes sociales, donde irá compartiendo avances y reflexiones. "Así que estoy muy emocionado por ir allí y podéis seguirlo en las redes sociales", apunta con la ilusión intacta de quien encara lo desconocido.

En definitiva, States of Elevation no es solo la nueva locura de Kilian Jornet. Es una declaración de intenciones: la voluntad de medir los propios límites en un escenario tan inmenso como salvaje, y de hacerlo con respeto, curiosidad y una visión humanista que va más allá del deporte.