TRAIL
SportsShoes lanza su equipo femenino de trail con la española Vanessa Caba como apuesta
El equipo nace para competir en citas como Transgrancanaria, pruebas UTMB World Series en Europa y las Golden Trail Series, con un enfoque basado en la mentoría, bienestar mental y distancias cortas
SportsShoes ha decidido mover ficha en el trail europeo con una idea que va más allá de presentar un bloque de corredoras y colgarle una etiqueta de élite. La tienda online ha anunciado el SportsShoes Pro Alpine Trail Team (P.A.T.T), un nuevo equipo europeo femenino que arranca su temporada 2026 con la misión de redefinir el concepto de "competición" sin renunciar al rendimiento y poniendo el foco en la longevidad deportiva, la sostenibilidad emocional y la fortaleza mental.
La noticia, además, tiene lectura española. Entre las siete atletas elegidas aparece Vanessa Caba (34 años), integrada en un proyecto que mezcla generaciones y perfiles. Ahí encaja el liderazgo de la británica Emmie Collinge (37), ex campeona de Europa de carreras de montaña, que actuará como directora y mentora del equipo.
El resto del roster lo completan la británica Amelie Lane (19), la italiana Elisa Sortini (41), la suiza Natalina Neuenschwander (29), la alemana Madlen Kappeler (28) y la francesa Lucie Meyer (28).
"Nuestro objetivo no es solo rendir durante una temporada, sino encontrar formas de desarrollar la resiliencia a largo plazo", explica Collinge. En su discurso hay una crítica directa a una carencia histórica: la falta de estructuras de apoyo y mentoría en la resistencia femenina. "Mi sueño es crear un espacio favorable (...) en el que puedan apoyarse unas a otras (...) sin tener miedo a hacer preguntas", añade.
De la Transgrancanaria a las GTWS
En el calendario, el equipo apunta alto desde el inicio. En 2026 está previsto que compita en Transgrancanaria, en pruebas europeas clasificadas para la UTMB World Series y en la Golden Trail Series, un escaparate que por sí solo define el nivel de ambición.
Y detrás, un respaldo de primer nivel: SportsShoes aportará equipamiento, transporte y orientación durante toda la temporada, con apoyo adicional de marcas punteras como ASICS, HOKA, Salomon, The North Face, Merrell, Maurten, Silva, SunGod y Suunto.
"El trail running femenino merece un mayor reconocimiento, más oportunidades y una mayor inversión", remarca Ben Mounsey, director de marketing de trail y outdoor en SportsShoes.
