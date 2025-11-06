Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
SPORT y Sporty Hangover lanzan una activación única para vivir la previa de la Behobia

El próximo sábado 8 de noviembre, un encuentro pensado para activar cuerpo y mente antes de la mítica Behobia

Juan Manuel Rodríguez Cifre

Sport y SportyHangover afianzan su alianza con un propósito claro: disfrutar en comunidad, sumar kilómetros suaves y cargar de buena energía a todos previo a la míitica Behobia, una de las carreras más especiales del calendario. No importa el nivel ni la experiencia: lo importante es llegar juntos, activar sensaciones y vivir la previa con el mejor ambiente.

Punto de encuentro y detalles del evento

  • Organiza: Sporty Hangover
  • Fecha: Sábado, 8 de noviembre de 2025
  • Hora: 10:30h
  • Lugar: East Crema – Hernani K., 6, Donostia
  • Apuntate aquí

El recorrido y el plan de acción

El entrenamiento está diseñado para llegar al domingo con el cuerpo activado, sin fatiga y con la mente enfocada. Será una sesión suave y progresiva, combinando disfrute y pequeños estímulos de intensidad.

Ruta Strava (vuelta suave + cambios por La Concha):

Plan del entreno:

  • 3,25 km de running suave para soltar piernas
  • 3 cambios de 3 minutos a Race Pace
  • Sensaciones controladas y ritmo cómodo en grupo

El objetivo es simple: activar, sentir y sumar, sin excesos, para llegar al domingo frescos y motivados.

Después de correr…

La experiencia continúa en East Crema:

  • Estiramientos dirigidos por Blanca Rosés para relajar y preparar la musculatura
  • Café y charla post-run ☕ para compartir nervios, dudas, consejos y risas
  • Entrega de dorsales a quienes hayan solicitado el servicio y/o salida conjunta para recogerlos al punto oficial (a unos metros del local)

