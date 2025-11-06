SPORT y Sporty Hangover lanzan una activación única para vivir la previa de la Behobia
El próximo sábado 8 de noviembre, un encuentro pensado para activar cuerpo y mente antes de la mítica Behobia
Sport y SportyHangover afianzan su alianza con un propósito claro: disfrutar en comunidad, sumar kilómetros suaves y cargar de buena energía a todos previo a la míitica Behobia, una de las carreras más especiales del calendario. No importa el nivel ni la experiencia: lo importante es llegar juntos, activar sensaciones y vivir la previa con el mejor ambiente.
Punto de encuentro y detalles del evento
- Organiza: Sporty Hangover
- Fecha: Sábado, 8 de noviembre de 2025
- Hora: 10:30h
- Lugar: East Crema – Hernani K., 6, Donostia
- Apuntate aquí
El recorrido y el plan de acción
El entrenamiento está diseñado para llegar al domingo con el cuerpo activado, sin fatiga y con la mente enfocada. Será una sesión suave y progresiva, combinando disfrute y pequeños estímulos de intensidad.
Ruta Strava (vuelta suave + cambios por La Concha):
Plan del entreno:
- 3,25 km de running suave para soltar piernas
- 3 cambios de 3 minutos a Race Pace
- Sensaciones controladas y ritmo cómodo en grupo
El objetivo es simple: activar, sentir y sumar, sin excesos, para llegar al domingo frescos y motivados.
Después de correr…
La experiencia continúa en East Crema:
- Estiramientos dirigidos por Blanca Rosés para relajar y preparar la musculatura
- Café y charla post-run ☕ para compartir nervios, dudas, consejos y risas
- Entrega de dorsales a quienes hayan solicitado el servicio y/o salida conjunta para recogerlos al punto oficial (a unos metros del local)
¿Corres Behobia? Ingresa aquí y analiza la estrategia, la nutrición y mucho más
- Club Brujas - Barcelona, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions League hoy
- El Barça liquida su millonaria deuda por Lewandowski
- Lo que no se vio del Brujas-Barça: la conversación de Casadó, el lío con los juveniles, la espera de Carles Puigdemont...
- Crítica descomunal a Florian Wirtz: 'Ha destruido al Liverpool
- Todos los jugadores del Barça piensan que es una táctica kamikaze
- Brujas - Barcelona, en directo: reacciones, polémicas y última hora, en vivo
- El momento de Koundé es cosa de Brujas
- Cubarsí vuelve a tope frente al Brujas