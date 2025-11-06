SPORT y Sporty Hangover lanzan una activación única para vivir la previa de la Behobia

Sport y SportyHangover afianzan su alianza con un propósito claro: disfrutar en comunidad, sumar kilómetros suaves y cargar de buena energía a todos previo a la míitica Behobia, una de las carreras más especiales del calendario. No importa el nivel ni la experiencia: lo importante es llegar juntos, activar sensaciones y vivir la previa con el mejor ambiente.

Punto de encuentro y detalles del evento

Organiza: Sporty Hangover

Sporty Hangover Fecha: Sábado, 8 de noviembre de 2025

Sábado, 8 de noviembre de 2025 Hora: 10:30h

10:30h Lugar: East Crema – Hernani K., 6, Donostia

– Hernani K., 6, Donostia Apuntate aquí

El recorrido y el plan de acción

El entrenamiento está diseñado para llegar al domingo con el cuerpo activado, sin fatiga y con la mente enfocada. Será una sesión suave y progresiva, combinando disfrute y pequeños estímulos de intensidad.

Ruta Strava (vuelta suave + cambios por La Concha):

Plan del entreno:

3,25 km de running suave para soltar piernas

3 cambios de 3 minutos a Race Pace

Sensaciones controladas y ritmo cómodo en grupo

El objetivo es simple: activar, sentir y sumar, sin excesos, para llegar al domingo frescos y motivados.

Después de correr…

La experiencia continúa en East Crema:

Estiramientos dirigidos por Blanca Rosés para relajar y preparar la musculatura

por Blanca Rosés para relajar y preparar la musculatura Café y charla post-run ☕ para compartir nervios, dudas, consejos y risas

☕ para compartir nervios, dudas, consejos y risas Entrega de dorsales a quienes hayan solicitado el servicio y/o salida conjunta para recogerlos al punto oficial (a unos metros del local)

¿Corres Behobia? Ingresa aquí y analiza la estrategia, la nutrición y mucho más