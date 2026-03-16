Kilian Jornet anuncia su regreso a la Zegama-Aizkorri para la edición 25 de la prueba

Kilian Jornet ya había dejado claro que 2026 iba a ser un año de grandes citas, pero su calendario acaba de dar un giro que dispara todavía más la expectación en el trail running. El corredor catalán, que semanas atrás había situado sus grandes objetivos en Western States 100, Sierre-Zinal y UTMB, ha anunciado ahora una cuarta carrera que cambia por completo la dimensión de su temporada: también estará en Zegama-Aizkorri.

La prueba guipuzcoana celebrará además su 25ª edición el domingo 17 de mayo de 2026, un contexto perfecto para un regreso que, en realidad, se entiende casi por sí solo. Será su primera carrera del año.

El propio Jornet lo ha comunicado con un mensaje breve y muy reconocible en su tono: "Hay una carrera más Zegama-Aizkorri, en mayo". Después, explicó que este año se cumplen 25 años de una de las carreras de montaña más icónicas del mundo, con 42 kilómetros, 2.736 metros de desnivel positivo, terreno técnico y una atmósfera única. Y remató con una frase que resume bien lo que significa Zegama para él: "Para la 25ª edición parecía imposible no volver".

La noticia tiene un peso enorme porque Zegama no es una carrera cualquiera en la trayectoria de Kilian. Es uno de los escenarios más ligados a su figura y a su leyenda competitiva.

Allí firmó en 2024 su undécima victoria, ampliando un dominio que no tiene comparación en la historia moderna de la prueba. Eso sí, el récord de la prueba no lo hizo ese año. El catalán firmó su mejor reigstro en la edición de 2022 con un tiempo de 3h 36:40.

Después vendrá Western States, Sierre Zinal y UTMB

Además, el regreso de Kilian encaja con el tipo de calendario que había avanzado para 2026. Jornet explicó recientemente que quería volver a competir en carreras que significan mucho para él y que le motivaba especialmente medirse en esos escenarios en los que "todo el mundo aparece". Esa idea ya justificaba su presencia en Western States, Sierre-Zinal y UTMB, tres pruebas de enorme simbolismo y máxima exigencia.

Kilian Jornet ya tiene hoja de ruta para este año / NNORMAL

Ahora, con Zegama dentro del plan, su temporada gana un punto emocional, pero también una lectura muy clara a nivel competitivo: quiere estar en los grandes días del trail mundial.

Así queda, por ahora, el póker de lujo de Kilian Jornet para 2026: Zegama, Western States, Sierre-Zinal y UTMB. Cuatro nombres que por sí solos explican la dimensión del reto.

Cuatro carreras icónicas, cuatro contextos distintos y un mismo mensaje de fondo: Kilian quiere volver a medirse en los escenarios que marcan una era. Y con Zegama otra vez en su hoja de ruta, el trail ya tiene una de esas historias que se siguen mucho antes de que suene el disparo de salida.