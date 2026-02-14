FC Barcelona
La sorprendente dieta de Lewandowski en Barcelona: postre primero y nada de lácteos
El delantero del FC Barcelona sigue, desde hace un tiempo, una pauta poco convencional: abre la comida con cacao puro y deja la ensalada para el final. Una experta en nutrición explica qué podría aportarle
Robert Lewandowski, delantero del FC Barcelona lleva tiempo llamando la atención por una pauta alimentaria poco habitual: la llamada "dieta invertida", una estrategia que consiste en comer primero el postre, después el plato principal y cerrar con el entrante. Sí: el orden de toda la vida, al revés.
Según explica la farmacéutica y divulgadora experta en nutrición María José Cachafeiro, el polaco suele empezar con un brownie elaborado con cacao puro, continuar con una fuente de carbohidratos como arroz acompañado de carne o pescado, y terminar con una ensalada o una sopa. La clave, por tanto, no es solo el orden: también el tipo de alimentos que elige.
¿Tiene sentido arrancar con lo dulce? La experta apunta algunos posibles efectos. El primero, el control del apetito: ingerir al inicio un postre basado en cacao puro podría aumentar la saciedad y llevar a una ingesta más moderada en los platos posteriores.
El segundo, la respuesta glucémica: consumir cacao puro antes de la comida principal podría influir en los niveles de azúcar en sangre, favoreciendo una curva más estable en algunas personas. A esto se suma un argumento que repiten los defensores de la fórmula: una sensación de plenitud temprana que puede frenar excesos.
Hay, además, un componente psicológico: sentir placer sin culpa. Empezar por el postre permitiría satisfacer antojos desde el minuto uno, algo que en ciertos perfiles puede mejorar la relación con la comida y reducir la sensación de restricción. Pero aquí llega el matiz importante: la evidencia científica específica es limitada. Y no es un detalle menor.
Cachafeiro recuerda que los estudios que suelen citarse se apoyan, en parte, en situaciones donde las personas tomaban un postre dulce y poco saludable al principio y luego dejaban de comer u optaban por opciones más ligeras "por sentirse mal". Es decir, el contexto no siempre encaja con un deportista de élite que mide cantidades, calidad y entrenamiento.
El caso de Lewandowski se podría considerar excepcional así que antes de imitarlo, la recomendación es clara: consultar con un profesional para adaptar cualquier cambio a las necesidades individuales y asegurar un equilibrio nutricional real.
- El reincidente gesto de Simeone a Lamine que indigna al Barça
- ¿Quién es el culpable de la derrota? Las reacciones de la afición culé al Atlético de Madrid - Barça
- Luis Enrique explota tras la rajada de Dembélé: '¡No permitiré que un jugador esté por encima del club!
- Malas noticias con Rashford para el Girona - Barça
- Inaudito: el CTA emite un comunicado durante el Atlético - Barça sobre el gol anulado a Cubarsí
- Fernando Alonso: 'El año pasado pasábamos a 280km/h; ahora un chef podría conducir en la curva 12
- La 'superbronca' de Hansi Flick en el descanso ante el Atlético: '¡Merecéis ir perdiendo por 7-0!
- Obstáculo para buscar la remontada ante el Atlético