La sorprendente dieta de Lewandowski en Barcelona: postre primero y nada de lácteos

Robert Lewandowski, delantero del FC Barcelona lleva tiempo llamando la atención por una pauta alimentaria poco habitual: la llamada "dieta invertida", una estrategia que consiste en comer primero el postre, después el plato principal y cerrar con el entrante. Sí: el orden de toda la vida, al revés.

Según explica la farmacéutica y divulgadora experta en nutrición María José Cachafeiro, el polaco suele empezar con un brownie elaborado con cacao puro, continuar con una fuente de carbohidratos como arroz acompañado de carne o pescado, y terminar con una ensalada o una sopa. La clave, por tanto, no es solo el orden: también el tipo de alimentos que elige.

¿Tiene sentido arrancar con lo dulce? La experta apunta algunos posibles efectos. El primero, el control del apetito: ingerir al inicio un postre basado en cacao puro podría aumentar la saciedad y llevar a una ingesta más moderada en los platos posteriores.

El segundo, la respuesta glucémica: consumir cacao puro antes de la comida principal podría influir en los niveles de azúcar en sangre, favoreciendo una curva más estable en algunas personas. A esto se suma un argumento que repiten los defensores de la fórmula: una sensación de plenitud temprana que puede frenar excesos.

Lewandowski con TheGrefg durante el entrenamiento. / YT/TheGrefg

Hay, además, un componente psicológico: sentir placer sin culpa. Empezar por el postre permitiría satisfacer antojos desde el minuto uno, algo que en ciertos perfiles puede mejorar la relación con la comida y reducir la sensación de restricción. Pero aquí llega el matiz importante: la evidencia científica específica es limitada. Y no es un detalle menor.

Cachafeiro recuerda que los estudios que suelen citarse se apoyan, en parte, en situaciones donde las personas tomaban un postre dulce y poco saludable al principio y luego dejaban de comer u optaban por opciones más ligeras "por sentirse mal". Es decir, el contexto no siempre encaja con un deportista de élite que mide cantidades, calidad y entrenamiento.

El caso de Lewandowski se podría considerar excepcional así que antes de imitarlo, la recomendación es clara: consultar con un profesional para adaptar cualquier cambio a las necesidades individuales y asegurar un equilibrio nutricional real.