Así es la sorprendente camiseta para la Vueling Cursa Bombers Barcelona

La Vueling Cursa Bombers Barcelona llega a las 26 ediciones y se consolida como una de las carreras más emblemáticas y singulares de la ciudad. Una demostración del gran momento de forma de carrera y del running y el deporte en general en la ciudad de Barcelona.

Para celebrarlo, se ha presentado hoy la camiseta oficial por parte del Patrocinador Técnico de la carrera, Decathlon. El diseño de la camiseta es un homenaje al recorrido de la Vueling Cursa Bombers Barcelona, que este año recupera la Via Laietana.

Al acto, han asistido Susana Closa, Gerenta Institut Barcelona Esports (IBE), Chema García, Líder Zona de Barcelona de Decathlon, Gerard Pradas, Jefe de Unidad de Bombers de Barcelona y Ana Turull, embajadora de Decathlon.

El regreso a la Vía Laietana

La Via Laietana es una de las calles más icónicas por donde tradicionalmente pasaba la carrera y que, tras algunas ediciones con circuitos alternativos, vuelve a formar parte del recorrido.

La carrera también incorpora la salida y llegada en la Avenida Marqués de la Argentera, frente a la Estación de Francia, un espacio amplio que garantiza mayor comodidad y fluidez.

Esta novedad simboliza el regreso a los orígenes de un evento deportivo que ya suma 26 ediciones y que se ha convertido en una cita imprescindible del calendario runner de la ciudad, al mismo tiempo que rinde homenaje al cuerpo de Bomberos de Barcelona, verdaderos protagonistas de una jornada que ya es una fiesta del running y la solidaridad.

Entrenamientos oficiales gratuitos con Decathlon Runners

A partir de hoy, 1 de octubre, comienzan los entrenamientos semanales organizados por Decathlon Runners y la Vueling Cursa Bombers Barcelona: son gratuitos y dirigidos por un entrenador de Decathlon, en algunas sesiones participan bomberos de Barcelona y, en ocasiones, parte del entrenamiento se realiza en un parque de bomberos.

Calendario de entrenamientos

1/10 – Decathlon Illa Diagonal

8/10 – Decathlon Rambla

15/10 – Decathlon Illa Diagonal

22/10 – Decathlon Rambla

29/10 – Decathlon Illa Diagonal

5/11 – Decathlon Rambla

Todos los entrenamientos comienzan a las 19:15 h desde una tienda Decathlon de la ciudad.