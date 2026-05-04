Soraya Álvarez, entrenadora de Georgina Rodríguez: "Para un abdomen fuerte y funcional..."

El abdomen plano sigue siendo uno de los grandes objetivos de millones de personas, pero la entrenadora personal Soraya Álvarez ha querido desmontar en una entrevista reciente uno de los mitos más extendidos: hacer cientos de abdominales no es la solución que imaginas.

Su enfoque, que comparte con miles de seguidores en sus redes sociales, apuesta por un trabajo más completo, funcional y realista. Y probablemente comiences a aplicarlo en estos momentos en tu rutina.

Con base entre España y Arabia Saudí, Álvarez ha ganado popularidad por ser una de las figuras fundamentalers en la preparación física de Georgina Rodríguez.

Su método no solo busca un cuerpo espectacular a nivel estético, también mejorar la salud y el rendimiento del cuerpo en la medida de lo posible para que los resultados sean duraderos.

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"Tu core no es solo el six-pack", explica la entrenadora de Georgina. "Es un conjunto de músculos que estabilizan y protegen el cuerpo en cada movimiento". Por eso, insiste en que un abdomen fuerte no se consigue únicamente con abdominales; son necesarios ejercicios que trabajen diferentes planos y que incluyan resistencia o peso.

Entre sus recomendaciones destacan movimientos como el levantamiento turco, el dead bug con carga, las planchas dinámicas o los giros rusos. Todos ellos tienen un denominador común: activar el core de forma gradual, mejorando tanto la estabilidad como la coordinación.

Sin embargo, Álvarez recomienda priorizar proteínas, aumentar la ingesta de fibra, mantener grasas saludables y reducir el consumo de ultraprocesados.

Si estás interesado en tener abdominales y estar sano al mismo tiempo, también subraya la importancia de la hidratación y de controlar el estrés, ya que niveles elevados de cortisol pueden favorecer la acumulación de grasa abdominal.