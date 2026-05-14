Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alavés - BarcelonaEuroliga CuadroEntrevista FlorentinoValencia Basket - PanathinaikosSanción Real MadridFlorentino Conciertos BernabéuEspanyol - AthleticClasificación LaLigaCalculadora descenso LigaGranada - BarçaPsicólogo deportivoPerros y gatosGiro ItaliaClasificación Giro ItaliaEtapa 6 Giro ItaliaDónde ver Valencia BasketBernabéuRashfordAlonsoHorarios MotoGp CatalunyaCuándo juega JodarFinal Copa de la ReinaHorario Barça - BetisPedrerolCasa RashfordDeclaración de la rentaLey Bienestar AnimalPS PlusGrupos Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026
instagramlinkedin

FAMOSOS

Sonsoles Ónega (48 años): "Tres o cuatro días a la semana, hacer algo con pesas, ejercicios de fuerza"

La presentadora y escritora ha revelado su rutina de entrenamiento para mantense en forma

Sonsoles Ónega, presentadora del programa Y ahora Sonsoles

Sonsoles Ónega, presentadora del programa Y ahora Sonsoles / SPORT

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Sonsoles Ónega (Madrid, 1977) es periodista, presentadora de televisión y escritora. La comunicadora es uno de los rostros principales de Antena 3 y ha sido galardonada con la Antena de Oro (2024) y el Premio Planeta por su novela 'Las hijas de la criada'.

La hija de Fernando Ónega se encuentra en uno de los puntos más álgidos de su carrera. Por este motivo, la televisiva presta atención a sus hábitos de vida saludable para mantenerse en forma y llevar a cabo su trabajo diario.

Durante una entrevista a la revista Diez Minutos, Sonsoles Ónega confesó cuál era su relación con el deporte en la rutina diaria: "De deporte voy bien. Todos los días 20 minutos saliendo a pasear con mis perros a buen paso, que me falte la respiración".

Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega / .

Además, la presentadora compagina esta actividad física con varias sesiones de fuerza: "Y luego intento, tres o cuatro días a la semana, hacer algo con pesas, ejercicios de fuerza que a nuestra edad ya es importante".

En redes sociales, la comunicadora de Atresmedia ha compartido alguno de sus entrenamientos de TRX. En esta modalidad deportiva, se utiliza el propio personal y unas cintas ajustables para hacer ejercicios para varias partes del cuerpo.

"Cuesta la vida (siempre lo digo), pero es peor la pesadez de un día sobre otro", asegura en Instagram. "Me gustaría hacer más, pero siempre es suficiente el tiempo que tengas. Por poco que sea", añade en el vídeo.

Asimismo, Sonsoles Ónega anima a sus seguidores a hacer deporte: "Creo que una de las claves es encontrar el ejercicio que te sienta bien o que te ayuda a sentirte mejor. Si yo puedo: Tú puedes", afirma la periodista.

Noticias relacionadas y más

En declaraciones para la revista Woman, la escritora reveló su rutina por las mañanas y su desayuno: "Me levanto antes de las 8 de la mañana. No hago nada raro. Tomo un zumo de limón exprimido con pajita, sin agua, y cuando están mis hijos, una tostada con beicon. Si no están los niños, tomo avena".

TEMAS