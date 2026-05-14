Sonsoles Ónega (48 años): "Tres o cuatro días a la semana, hacer algo con pesas, ejercicios de fuerza"

Sonsoles Ónega (Madrid, 1977) es periodista, presentadora de televisión y escritora. La comunicadora es uno de los rostros principales de Antena 3 y ha sido galardonada con la Antena de Oro (2024) y el Premio Planeta por su novela 'Las hijas de la criada'.

La hija de Fernando Ónega se encuentra en uno de los puntos más álgidos de su carrera. Por este motivo, la televisiva presta atención a sus hábitos de vida saludable para mantenerse en forma y llevar a cabo su trabajo diario.

Durante una entrevista a la revista Diez Minutos, Sonsoles Ónega confesó cuál era su relación con el deporte en la rutina diaria: "De deporte voy bien. Todos los días 20 minutos saliendo a pasear con mis perros a buen paso, que me falte la respiración".

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Además, la presentadora compagina esta actividad física con varias sesiones de fuerza: "Y luego intento, tres o cuatro días a la semana, hacer algo con pesas, ejercicios de fuerza que a nuestra edad ya es importante".

En redes sociales, la comunicadora de Atresmedia ha compartido alguno de sus entrenamientos de TRX. En esta modalidad deportiva, se utiliza el propio personal y unas cintas ajustables para hacer ejercicios para varias partes del cuerpo.

"Cuesta la vida (siempre lo digo), pero es peor la pesadez de un día sobre otro", asegura en Instagram. "Me gustaría hacer más, pero siempre es suficiente el tiempo que tengas. Por poco que sea", añade en el vídeo.

Asimismo, Sonsoles Ónega anima a sus seguidores a hacer deporte: "Creo que una de las claves es encontrar el ejercicio que te sienta bien o que te ayuda a sentirte mejor. Si yo puedo: Tú puedes", afirma la periodista.

En declaraciones para la revista Woman, la escritora reveló su rutina por las mañanas y su desayuno: "Me levanto antes de las 8 de la mañana. No hago nada raro. Tomo un zumo de limón exprimido con pajita, sin agua, y cuando están mis hijos, una tostada con beicon. Si no están los niños, tomo avena".