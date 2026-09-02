Sonsoles Ónega (48 años): "Cada día camino 20 minutos con mis perros y hago ejercicios de fuerza, importante a nuestra edad"

Sonsoles Ónega, presentadora de televisión de 48 años, ha explicado cómo combina su exigente agenda televisiva con una rutina de ejercicio realista y sostenible. Su secreto no está en sesiones interminables de gimnasio, sino en dos hábitos sencillos: caminar a buen paso todos los días con sus perros y realizar ejercicios de fuerza varias veces por semana.

Caminar 20 minutos cada día

Ónega asegura que todos los días dedica 20 minutos a salir a caminar con sus perros a buen paso, hasta notar que le falta un poco la respiración. Esa intensidad moderada marca la diferencia respecto a un paseo tranquilo y convierte la actividad en un ejercicio cardiovascular efectivo.

Esa práctica se conoce como "power walking" y es una de las actividades más recomendadas por los médicos para mujeres a partir de los 40 años. Caminar a un ritmo que eleve ligeramente las pulsaciones mejora la salud cardiovascular, libera endorfinas y ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

Sónsoles Ónega habla sobre la enfermedad crónica de su hijo / Archivo

Tres días de fuerza a la semana

Ónega no se limita a caminar. Complementa sus paseos diarios con ejercicios de fuerza tres o cuatro días a la semana, utilizando pesas. La presentadora es consciente de que, “a nuestra edad”, el trabajo de musculación es fundamental. Y la ciencia así lo respalda.

A medida que cumplimos años, la pérdida de masa muscular y de densidad ósea se acelera. Trabajar la fuerza no solo sirve para tonificar el cuerpo y mejorar la postura, sino que es clave para proteger las articulaciones y mantener un metabolismo activo que siga quemando calorías incluso en reposo.

Una rutina realista

Lo que hace que la rutina de Sonsoles Ónega conecte tanto con el público es su viabilidad. No hay ejercicios extraños ni plantea horarios imposibles. Simplemente, propone integrar el movimiento en la vida cotidiana, aprovechando el paseo necesario de las mascotas y complementándolo con unas pocas sesiones semanales de fuerza.

Sonsoles Ónega en 'Hablando en plata: Volver a empezar' / Atresmedia

Ese enfoque es especialmente útil para personas con agendas apretadas, como es su caso, que no pueden permitirse pasar horas en el gimnasio. La presentadora demuestra que es posible cuidarse sin frustraciones ni agobios, con una planificación que se adapta a la realidad de cada día.

Beneficios más allá del físico

La rutina de Ónega no solo tiene efectos físicos. El paseo con los perros le permite desconectar mentalmente del estrés laboral y disfrutar de un momento para sí misma. Ese tiempo de desconexión es tan importante como el ejercicio en sí.

El estrés crónico es uno de los factores que más influyen en el envejecimiento prematuro y en el deterioro de la salud. Encontrar espacios de calma, aunque sean breves, ayuda a equilibrar el sistema nervioso y a mejorar la calidad del sueño, por eso la rutina de Sonsoles Ónega es muy recomendable para cualquier persona de más de 40 años.