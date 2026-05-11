Sonsoles Ónega (48 años): "Cada día salgo a pasear 20 minutos con mis perros a buen ritmo e intento hacer ejercicios de fuerza, que a nuestra edad ya es importante"

¿Quién no conoce a la periodista y presentadora Sonsoles Ónega, uno de los rostros más populares de Antena 3? La comunicadora se ha convertido en uno de los pilares de la cadena principal de Atresmedia gracias a su naturalidad, cercanía y espontaneidad frente a las cámaras.

Ahora bien, más allá de su trabajo diario en televisión, la madrileña también cuida con especial atención sus hábitos de vida saludable, apostando en todo momento por una rutina sencilla y realista que cualquiera puede incorporar a su día a día.

En una entrevista que ha concedido recientemente, Sonsoles explicó cuáles son esos ejercicios que le ayudan a mantenerse activa y a sentirse bien físicamente: "cada día salgo a pasear 20 minutos con mis perros a buen ritmo, que me falte la respiración, e intento hacer ejercicios de fuerza, que a nuestra edad ya es importante".

Lejos de entrenamiento extremo o largas jornadas en el gimnasio, Sonsoles apuesta por el movimiento constante y el equilibrio, algo de lo que son expertos en las denominadas zonas azules.

Caminar rápido se ha convertido en uno de sus imprescindibles diarios, una práctica muy recomendada por médicos y expertos por sus beneficios cardiovasculares y su impacto positivo en la salud mental.

Sonsoles Ónega y Javier Cid, en 'Y ahora, Sonsoles'. / Sport

Además, la presentadora complementa esas caminatas con ejercicios de fuerza varias veces por semana. Un hábito especialmente importante a partir de cierta edad, ya que permite mantener la masa muscular, fortalecer huesos y articulaciones y prevenir lesiones.

Probablemente, ya hayas escuchado hablar a expertos en fitness que recuerdan que trabajar la fuerza no es solo una cuestión estética, también de salud y autonomía a largo plazo.

Ya lo has visto. La rutina de Sonsoles es muy simple y demuestra que no hace falta disponer de muchas horas libres para cuidarse.

Con apenas 20 minutos de caminata diaria y algunas sesiones semanales de pesas o ejercicios funcionales, puedes mejorar tu condición física y aumentar esa energía que ya empiezas a echar en falta al terminar el día.