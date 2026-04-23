No son las sentadillas: estos ejercicios olvidados son los que realmente esculpen piernas y glúteos

Si quieres tonificar piernas y glúteos pero no tienes claro por dónde empezar, hay algo importante que debes saber: no existe un único ejercicio milagro. Lo que realmente marca la diferencia es saber cómo trabajar la parte inferior del cuerpo de forma completa y constante.

Para empezar, conviene tener claro que no se trata solo de moverse, sino de hacerlo con sentido. Lo ideal es apostar por ejercicios que mezclen resistencia con una buena activación muscular en piernas y glúteos, entrenando dos o tres veces por semana y dejando tiempo para que el cuerpo se recupere.

Las sentadillas no es el único ejercicio efectivo

Dentro de ese enfoque, hay un ejercicio que nunca falla: las sentadillas. No es casualidad que todo el mundo las recomiende. Bien ejecutadas y en cualquiera de sus variantes, son una de las formas más efectivas de ganar fuerza y mejorar la resistencia en la parte inferior del cuerpo.

Pero no todo pasa por las sentadillas cuando se trata de trabajar glúteos y piernas. Hay muchos otros ejercicios igual de efectivos -o incluso más, según el caso- que pueden ayudarte a tonificar esta zona. Aquí tienes una selección de los más recomendados para conseguirlo.

Entrenando piernas / 5

Zancadas : Es un ejercicio muy completo porque trabaja de forma directa los cuádriceps y los glúteos, además de ayudar a ganar estabilidad y control del cuerpo.

: Es un ejercicio muy completo porque trabaja de forma directa los cuádriceps y los glúteos, además de ayudar a ganar estabilidad y control del cuerpo. Empuje de cadera : La elevación de cadera es uno de los movimientos más efectivos para trabajar los glúteos.

: La elevación de cadera es uno de los movimientos más efectivos para trabajar los glúteos. Peso muerto : El peso muerto destaca porque activa de forma muy completa la cadena posterior: glúteos, isquiotibiales y la zona lumbar trabajan en conjunto para generar fuerza y estabilidad.

: El peso muerto destaca porque activa de forma muy completa la cadena posterior: glúteos, isquiotibiales y la zona lumbar trabajan en conjunto para generar fuerza y estabilidad. Subidas de escalones : Es un ejercicio muy eficaz para trabajar la fuerza en glúteos y cuádriceps, además de mejorar el equilibrio.

: Es un ejercicio muy eficaz para trabajar la fuerza en glúteos y cuádriceps, además de mejorar el equilibrio. Patadas de glúteos: Este ejercicio pone el foco en los glúteos, ayudando a trabajarlos de forma más aislada y efectiva.

Ahora ya conoces más ejercicios que son realmente más efectivos que las propias sentadillas, aunque estas siguen siendo realmente buenas para poder realizar.