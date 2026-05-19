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Así son los ejercicios isométricos: clave para ganar fuerza muscular utilizando tu propio peso

Este método de entrenamiento se enfoca en la resistencia y la estabilidad, manteniendo la postura

Mujer plancha abdominal

Mujer plancha abdominal / FREEPIK.

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

En la actualidad, científicos y entrenadores coinciden que la actividad física es clave para tener bienestar físico y mental. Por este motivo, los ejercicios isométricos se han convertido en una de las opciones de moda para entrenar en casa y sin equipamiento.

La médico deportiva Catalina Blanco declaró a la BBC que "para quienes llevan años sin moverse, los isométricos son una puerta de entrada segura: fortalecen sin impacto y ayudan a reconectar con el cuerpo desde el primer día".

Este método de entrenamiento se enfoca en la resistencia y la estabilidad, manteniendo una postura durante al menos 30 segundos. De esta manera, consigues generar una tensión en un músculo sin que haya movimiento visible o un cambio significativo en la longitud del músculo, según Mayo Clinic.

Con esta técnica no solo mejoras las habilidades mencionadas, sino que también puedes conservar y ganar fuerza muscular. Algunos de los ejercicios isométricos más conocidos con la plancha abdominal, la elevación de piernas, las flexiones y las sentadillas, entre otros.

Una pareja realizando flexiones

Una pareja realizando flexiones / .

La doctora Patricia Puigròs aseguró a la BBC que los ejercicios isométricos "son tan versátiles que una mujer posparto, un paciente con artrosis o un ejecutivo sin tiempo pueden usarlos como punto de partida y notar cambios reales en pocas semanas".

En este sentido, este entrenamiento puede ser beneficiosa para personas que acaban de atravesar una lesión. Por otra parte, la Mayo Clinic resalta estudios que han señalado como pueden reducir o mantener bajo control la presión arterial.

Además, una de las mayores ventajas de los ejercicios isométricos es que son adaptables para casi todas las condiciones físicas. La progresión depende de aumentar el número de repeticiones o series en cada ejercicio.

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Finalmente, lo más importante de los ejercicios isométricos es dominar la técnica. No debes forzar el cuerpo ni perder la alineación del mismo, debes cuidar la postura para mejorar y aumentar tu fuerza sin riesgo de lesión.

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