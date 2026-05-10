Sommer Sobin, profesora de yoga: "Este estiramiento puede aliviar los músculos tensos"

El yoga no siempre requiere esterillas, estudios especializados ni accesorios complejos. En un contexto en el que el tiempo, el espacio o incluso el presupuesto pueden ser limitados, cada vez gana más relevancia una alternativa sencilla pero eficaz: utilizar una pared como apoyo para la práctica.

Diversos instructores coinciden en que este recurso cotidiano puede convertirse en una herramienta muy útil para mejorar la alineación del cuerpo, trabajar el equilibrio y ampliar el rango de movimiento. La instructora de yoga Sommer Sobin, cofundadora de Thousand Petal Yoga, ha mostrado cómo integrar este elemento en sesiones breves y accesibles, pensadas especialmente para principiantes.

En este tipo de práctica, la pared actúa como un soporte externo que ayuda a estabilizar el cuerpo durante las posturas. Esto permite concentrarse mejor en la técnica y reduce el riesgo de perder el equilibrio, algo especialmente útil en las fases iniciales del aprendizaje. Posturas clásicas como el “perro boca abajo” pueden realizarse con mayor control gracias a este apoyo.

La profesora de yoga Sophia Drozd, fundadora de Yoga for Pain App, explica que el uso de la pared permite profundizar en los estiramientos de forma más segura. Al ejercer presión contra una superficie estable, el cuerpo puede distribuir mejor el peso, lo que facilita trabajar la flexibilidad sin forzar las articulaciones.

Este enfoque se enmarca dentro del hatha yoga, una de las ramas más tradicionales y extendidas de esta disciplina. El hatha yoga se caracteriza por un ritmo más pausado, en el que las posturas se mantienen durante más tiempo y la atención se centra tanto en el cuerpo como en la respiración.

Según Drozd, este estilo resulta especialmente adecuado para quienes se inician en el yoga, ya que permite familiarizarse con las distintas posturas sin la exigencia física de otras modalidades más dinámicas. Además, su enfoque más lento favorece la conexión entre cuerpo y mente.

Más allá de los beneficios físicos, los especialistas destacan que la práctica regular de este tipo de yoga puede contribuir a mejorar la flexibilidad, el equilibrio y la sensación general de bienestar. También se asocia a una reducción del estrés, gracias al trabajo conjunto de respiración, concentración y movimiento controlado.

En definitiva, el uso de una pared en la práctica de yoga demuestra que no siempre es necesario contar con grandes recursos para cuidar el cuerpo. Con una base estable y una guía adecuada, incluso un espacio reducido en casa puede convertirse en un entorno eficaz para mejorar la movilidad, ganar estabilidad y empezar a incorporar hábitos de bienestar de forma progresiva.