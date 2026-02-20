Sol, tres metros de nieve y 308 kilómetros abiertos: Grandvalira disfruta su momento más dulce del invierno

La montaña respira plenitud. Tras semanas encadenando nevadas generosas, Grandvalira Resorts se presenta en uno de los puntos más sólidos y espectaculares de la temporada. El blanco domina el paisaje, los espesores superan los tres metros en cotas altas y prácticamente los 308 kilómetros de pistas están abiertos, dibujando un escenario que invita a esquiar sin mirar el reloj.

Las cifras hablan por sí solas: prácticamente los 308 kilómetros de pistas están abiertos, con acumulaciones que superan los tres metros en cotas altas. Ordino Arcalís y Pal Arinsal lucen el 100% de sus trazados operativos, con espesores de hasta 350 y 260 centímetros respectivamente, mientras que Grandvalira mantiene más de 210 kilómetros esquiables y grosores que alcanzan los 310 centímetros. Un escenario que garantiza amplitud, variedad de itinerarios y esa sensación de libertad que solo se siente cuando el dominio se abre casi sin límites.

Como si no fuera suficiente, las previsiones anuncian la llegada de un nuevo frente que podría dejar entre 20 y 30 centímetros adicionales en todas las cotas. Después, el regalo: jornadas soleadas y temperaturas suaves a partir del viernes, el cóctel perfecto para disfrutar de la nieve en condiciones óptimas. Es el momento ideal para enlazar bajadas largas, explorar sectores y detenerse, sin prisas, en alguna de las terrazas que este fin de semana se convertirán en auténticos balcones al invierno.

Porque si algo define ahora a Grandvalira es ese equilibrio entre adrenalina y pausa. Entre carving preciso por la mañana y vermut al sol al mediodía. Cada sector aporta su propio ambiente, pero todos comparten música, buen clima y una gastronomía que invita a alargar la sobremesa antes de volver a calzarse los esquís. Además, el acceso a Andorra desde la Cerdaña catalana se mantiene completamente operativo y se puede circular con normalidad hacia la frontera francesa, facilitando la llegada de visitantes.

Cuando el sol se esconde tras las crestas, la actividad no se detiene. En Grau Roig, los fines de semana de febrero amplían el horario de los telesquíes de Pessons hasta las 19 h, permitiendo estirar las últimas bajadas con esa luz azulada que transforma la montaña. La zona suma ambiente con las La Suculenta Winter Sessions y la propuesta gastronómica de Pulka, un espacio perfecto para compartir el final del día en un entorno más familiar.

En Pas de la Casa, la pista nocturna se consolida como una de las experiencias más singulares del dominio: esquiar bajo las estrellas, con el frío seco de la noche y el silencio roto solo por el deslizamiento sobre la nieve. El snowpark Sunset Park Peretol by Henrik Harlaut mantiene también su horario nocturno, convirtiéndose en punto de encuentro para riders y amantes del freestyle que buscan un après-ski diferente, más creativo y eléctrico.

Y si hablamos de après-ski, el nombre propio vuelve a ser L’Abarset. Este viernes 20 aterriza una nueva edición de la Bresh, con su estética vibrante y su selección de hits encadenados sin descanso. El sábado 21, la cabina se transformará en un cara a cara musical entre Anna Tur y Tini Gessler en formato B2B, una sesión cargada de energía pensada para mantener la pista en movimiento desde el primer minuto. Las entradas ya son limitadas, confirmando que la montaña también sabe bailar.

La gastronomía vive igualmente días grandes. El Snow Club Gourmet celebrará este sábado 21 una jornada con el chef Andreu Genestra, cuya cocina reivindica la pureza del producto y una lectura contemporánea de la tradición mallorquina . La próxima semana, el 26 de febrero, será el turno de Enrique Pérez, del restaurante Doncel de Sigüenza, que llevará su visión moderna de la gastronomía castellana al restaurante El Racó Solanelles. Dos citas que consolidan la apuesta de Grandvalira por una cocina de altura, capaz de dialogar con el paisaje blanco que la rodea.

El calendario deportivo también suma emoción con la Dynafit Andorra Skimo – La Travessa dels Refugis, una de las pruebas de esquí de montaña más emblemáticas del país. Las modalidades Skimo 6, 8 y 10 recorrerán valles, collados y refugios en un desafío que combina resistencia y técnica. El sábado la actividad se concentrará en Grau Roig y el domingo se trasladará a Ordino Arcalís, donde finalizarán los recorridos.

Y para quienes buscan sensaciones distintas, el Andorra Snow Challenge regresa a partir del lunes 23 de febrero en el circuito Range Rover del Pla d’Espiolets, en Soldeu. Un curso de conducción segura sobre nieve que combina formación, técnica y adrenalina al volante del Range Rover Sport, en un entorno controlado diseñado para experimentar los límites del hielo con seguridad.

A todo ello se suma el compromiso social: la campaña de redondeo solidario ya ha recaudado más de 4.000 euros gracias a más de 4.500 donaciones, fondos que se destinarán a Cáritas Andorra para su proyecto de refuerzo escolar, con el objetivo de alcanzar los 6.000 euros.

Así está hoy Grandvalira: blanca, amplia, viva. Con tres metros de nieve bajo los pies y el sol asomando en el horizonte. Un destino que no solo invita a esquiar, sino a quedarse. A respirar hondo. A entender que el invierno, cuando se vive así, es mucho más que una estación.