Skimo y trail, cara a cara: los datos de COROS revelan una exigencia brutal en umbral

El esquí de montaña debutó en unos Juegos Olímpicos de Invierno y, de golpe, muchos corredores de trail, ciclistas y montañeros descubrieron un deporte que parece un híbrido imposible: series en subida, transiciones bajo estrés y descensos técnicos a ritmo de competición. La pregunta que se hicieron muchos fue inmediata: ¿qué le exige realmente el skimo al cuerpo… y por qué puede ser el mejor entrenamiento invernal que estás ignorando?

El skimo olímpico no tiene nada que ver con la travesía contemplativa. Los formatos como Sprint y Relevo Mixto concentran la acción en vueltas cortas, con cambios constantes de ritmo. Y, a diferencia de otras disciplinas de fondo, aquí se vive pegado al límite: umbral y por encima del umbral, una y otra vez, mientras la técnica se ejecuta con el pulso disparado.

Como resume la atleta Anna Gibson: "No solo necesitas un sistema aeróbico brutal para tener éxito en skimo, también debes dominar la técnica con pieles, el esquí alpino en bajada y las transiciones… todo a máxima velocidad".

Coros desvela los datos de Gibson, Hiemer y Alonso

Con registros de COROS APEX 4 y sensor COROS HRM, se analizaron esfuerzos olímpicos de Anna Gibson (EE. UU.), Johanna Hiemer (Austria) y Ana Alonso (España). En el relevo, Gibson necesitaba menos de 30 segundos para entrar en zona de umbral o superior al arrancar cada turno. Y lo más revelador: casi no existió recuperación real; incluso cuando su compañero competía, su frecuencia cardiaca solo caía a zona cómoda durante aproximadamente un minuto antes de volver a la guerra.

Los datos Anna Gibson en el relevo mixto de los Juegos Olímpicos / COROS

La comparación con su rendimiento en el Campeonato del Mundo de Trail 2025 es el golpe definitivo a cualquier duda: FC máxima 182 ppm vs 180, FC media 176 vs 173, y 89% del tiempo activo en umbral en skimo frente al 90% en trail. Fisiológicamente, casi calcado.

El impacto mecánico en skimo es bajo, mientras que en trail es alto. Mismo motor, menos martillo para piernas y articulaciones.

La comparativa de métricas entre skimo y trail de Anna Gibson / COROS

Hiemer también dibuja un patrón con picos claros en cada transición (parar, ajustar, acelerar) y un final con 172 ppm de máximo en su último turno.

Ella lo explica con una frase: "El trail running tiene un impacto mucho mayor, especialmente en las articulaciones… En el esquí de travesía el impacto es mucho menor, pero en términos de resistencia de fuerza es un estímulo diferente".

Los datos de Johanna Hiemer en el relevo mixto de Milán - Cortina / COROS

La ecuación queda limpia: trail = alta exigencia aeróbica + alto impacto; skimo = alta exigencia aeróbica + bajo impacto.

Y luego está el caso español en el sprint de Ana Alonso. La granadina ganó el bronce con una FC media de 185 ppm y un pico de 191 ppm. El skimo te acerca al máximo con un margen mínimo de error técnico.

Los datos de Ana Alonso / COROS

No es casual que Kilian Jornet lo use desde hace años como herramienta invernal: mucho volumen en Zona 2, presencia significativa en Zona 4 y daño neuromuscular mínimo comparado con las bajadas corriendo.

La historia final la pone Gibson, que pasó de trail a olímpica en pocos meses y lo resumió así: "El skimo me ha enseñado a creer en mí... He aprendido que la evidencia no es el ingrediente necesario: lo es la creencia".