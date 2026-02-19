Skimo, el nuevo deporte que le puede dar varias medallas a España en los Juegos Olímpicos

El catalán Oriol Cardona y la granadina Ana Alonso debutan hoy en los Juegos de Milán-Cortina en la modalidad de esquí de montaña o skimo, un deporte que debuta en el progama olímpico y con Bormio como escenario. Junto a ellos, María Costa y Ot Ferrer. Hoy con los sprints (el femenino arranca a las 9:50 horas y el masculino 10:30 horas en Teledeporte) y el sábado, con el relevo mixto, España se asoma a tres días que pueden estrenar su medallero invernal y reactivar el recuerdo de Francisco Fernández Ochoa, el inolvidable "Paquito", único oro español en unos Juegos de invierno (Sapporo 1972).

"El skimo es mucho más que los sprints y los relevos que se verán en televisión. Es un deporte bonito y agradable, puede ser un deporte competitivo, duro y agresivo pero a la vez es un deporte que trata de disfrutar del monte, de dar un paseo, subir a la montaña y admirar las vistas. Eso es lo bonito de este deporte, que tiene las dos vertientes en una".

Así define Cardona su deporte. El catalán, vigente campeón del mundo y ganador de la Copa del Mundo. "España no es un país de nieve, sino todo lo contrario, y las dificultades que tenemos para encontrar sitios en los que esquiar nos limitan mucho. Por suerte, en nuestro deporte, al ser carreras tan cortas y con una preparación específica no requerimos tanta nieve como la requieren otros deportes como el esquí de fondo o el esquí alpino", explicaba Cardona en unas declaraciones previas a la cita olímpica.

Así funciona el skimo en los Juegos Olímpicos de invierno / MARC CREUS

Pruebas y formato del skimo en los Juegos

El skimo aparece en el escenario olímpico con un formato directo y muy televisivo: sprint masculino, sprint femenino y relevo mixto.

El sprint es la prueba más explosiva: un circuito corto, cambios constantes de ritmo, transiciones al límite y una bajada a metada al estilo slalom. Apenas dura tres minutos y suele haber varios cambios de líder.

El relevo mixto, donde Cardona se unirá a Ana Alonso el sábado 21, añade táctica de equipo y una tensión extra: cada vuelta cuenta y cualquier fallo se paga en cadena. El tiempo aproximado sobrepasa los 15 minutos.

La sede del skimo en los JJOO de invierno

En Bormio, en el área del Stelvio, un escenario con ADN alpino y tradición de nieve dura, donde los detalles pesan. En esta misma sede, se han disputado también las pruebas de esquí de alpino.

Fotografía que muestra una panorámica de general de Bormio / EFE

En el calendario, el skimo se concentrará en dos días clave este jueves 19 de febrero (sprints) y el sábado 21 de febrero (relevo mixto). Dos oportunidades… y varias medallas en juego.

El nombre propio es Oriol Cardona, especialista en el sprint, un perfil perfecto para el formato olímpico: explosivo, técnico y con capacidad para competir en series cortas donde se decide todo en minutos.

El skimo llega a los Juegos para quedarse y, de paso, para cambiar el mapa de las medallas en deportes de invierno. En Bormio la delegación española, con Cardona y Alonso al frente y Costa y Ferrer, tiene varias opciones de entrar en la historia de la cita olímpica.