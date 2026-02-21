Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Skimo JJOOFernando AlonsoAjay TavaresBarcelona - UCAM MurciaAlpinismoBaldeCuadro Copa del ReyEtapa 6 UAE Tour 2026Antonio LobatoUEFA Multa BarçaBarcelona - BaskoniaHorario AlcarazJeséDónde ver Copa Rey BaloncestoLuis EnriqueEntradas Barça femenino Camp NouSpotify Camp NouTest MotoGPAlcaraz DohaBarcelona - Levante horarioBarcelona - Levante alineacionesOsasuna - Real Madrid horarioClasificación Volta AlgarveOsasuna - Real Madrid alineacionesClasificación LaLigaCuadro Europa League ConferenceClasificación UAE TourMaldiniGonzalo Miró
instagramlinkedin

JUEGOS OLÍMPICOS MILAN CORTINA 2026

¿Qué es el skimo, el deporte que ha dado tres medallas a España en los Juegos de invierno?

El esquí de montaña entró por primera vez en el programa olímpico de invierno con tres pruebas. Oriol Cardona ganó el oro en sprint y Ana Alonso, el bronce y ambos el bronce en relevo

Oriol Cardona: "ha ido perfectísimo y al llegar a meta ha sido mucha emoción, sin palabras

Oriol Cardona: "ha ido perfectísimo y al llegar a meta ha sido mucha emoción, sin palabras

Oriol Cardona: "ha ido perfectisimo y al llegar a meta ha sido mucha emoción, sin palabras / TELEDEPORTE RTVE

David Boti

David Boti

Barcelona

Con las tres medallas logradas en skimo en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, la delegación española ya suma ocho en su historia. La última la lograda por Oriol Cardona y Ana Alonso en el relevo mixto de este sábado.

"El skimo es mucho más que los sprints y los relevos que se verán en televisión. Es un deporte bonito y agradable, puede ser un deporte competitivo, duro y agresivo pero a la vez es un deporte que trata de disfrutar del monte, de dar un paseo, subir a la montaña y admirar las vistas. Eso es lo bonito de este deporte, que tiene las dos vertientes en una".

Así define Cardona su deporte. El catalán es vigente campeón olímpico, campeón del mundo y de Europa. "España no es un país de nieve, sino todo lo contrario, y las dificultades que tenemos para encontrar sitios en los que esquiar nos limitan mucho. Por suerte, en nuestro deporte, al ser carreras tan cortas y con una preparación específica no requerimos tanta nieve como la requieren otros deportes como el esquí de fondo o el esquí alpino", explica.

Así funciona el skimo en los Juegos Olímpicos de invierno

Así funciona el skimo en los Juegos Olímpicos de invierno / MARC CREUS

Pruebas y formato del skimo en los Juegos

El skimo debutó en el escenario olímpico con un formato directo y muy televisivo: sprint masculino, sprint femenino y relevo mixto.

El sprint es la prueba más explosiva: un circuito corto, cambios constantes de ritmo, transiciones al límite y una bajada a metada al estilo slalom. Apenas dura tres minutos y suele haber varios cambios de líder.

El relevo mixto, donde Cardona participó junto a Ana Alonso, añade táctica de equipo y una tensión extra. Dos vueltas femeninas, dos masculinas y otras dos postas femeninas y dos masculinas. El tiempo aproximado sobrepasa los 30 minutos.

La sede del skimo en los JJOO de invierno

El skimo se ha llevado a cabo en Bormio, en el área del Stelvio, un escenario con ADN alpino y tradición de nieve. En esta misma sede, se han disputado también las pruebas de esquí de alpino de los Juegos de este año.

Fotografía que muestra una panorámica de general de Bormio

Fotografía que muestra una panorámica de general de Bormio / EFE

El skimo llega a los Juegos para quedarse y, de paso, para cambiar el mapa de las medallas en deportes de invierno.

Noticias relacionadas y más

En Bormio la delegación española, con Cardona y Alonso al frente y Costa y Ferrer, ha entrado en la historia de la cita olímpica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL