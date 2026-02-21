¿Qué es el skimo, el deporte que ha dado tres medallas a España en los Juegos de invierno?

Con las tres medallas logradas en skimo en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, la delegación española ya suma ocho en su historia. La última la lograda por Oriol Cardona y Ana Alonso en el relevo mixto de este sábado.

"El skimo es mucho más que los sprints y los relevos que se verán en televisión. Es un deporte bonito y agradable, puede ser un deporte competitivo, duro y agresivo pero a la vez es un deporte que trata de disfrutar del monte, de dar un paseo, subir a la montaña y admirar las vistas. Eso es lo bonito de este deporte, que tiene las dos vertientes en una".

Así define Cardona su deporte. El catalán es vigente campeón olímpico, campeón del mundo y de Europa. "España no es un país de nieve, sino todo lo contrario, y las dificultades que tenemos para encontrar sitios en los que esquiar nos limitan mucho. Por suerte, en nuestro deporte, al ser carreras tan cortas y con una preparación específica no requerimos tanta nieve como la requieren otros deportes como el esquí de fondo o el esquí alpino", explica.

Así funciona el skimo en los Juegos Olímpicos de invierno / MARC CREUS

Pruebas y formato del skimo en los Juegos

El skimo debutó en el escenario olímpico con un formato directo y muy televisivo: sprint masculino, sprint femenino y relevo mixto.

El sprint es la prueba más explosiva: un circuito corto, cambios constantes de ritmo, transiciones al límite y una bajada a metada al estilo slalom. Apenas dura tres minutos y suele haber varios cambios de líder.

El relevo mixto, donde Cardona participó junto a Ana Alonso, añade táctica de equipo y una tensión extra. Dos vueltas femeninas, dos masculinas y otras dos postas femeninas y dos masculinas. El tiempo aproximado sobrepasa los 30 minutos.

La sede del skimo en los JJOO de invierno

El skimo se ha llevado a cabo en Bormio, en el área del Stelvio, un escenario con ADN alpino y tradición de nieve. En esta misma sede, se han disputado también las pruebas de esquí de alpino de los Juegos de este año.

Fotografía que muestra una panorámica de general de Bormio / EFE

El skimo llega a los Juegos para quedarse y, de paso, para cambiar el mapa de las medallas en deportes de invierno.

En Bormio la delegación española, con Cardona y Alonso al frente y Costa y Ferrer, ha entrado en la historia de la cita olímpica.