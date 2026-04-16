La nueva Skechers AERO Razor apunta a la velocidad con menos de 200 gramos y perfil versátil

Skechers sigue dando pasos para consolidarse en el segmento del running de rendimiento y una de sus apuestas más recientes es la Skechers AERO Razor, una zapatilla que han presentado en Madrid en el evento ‘1000m Personal Best con AERO Razor’, una experiencia en el marco de su Skechers Running Lab, con el que la marca está realizando pruebas de producto por todo el país.

La carta de presentación de las AERO Razor arranca con el peso. La marca anuncia 196 gramos en talla 42 de hombre y 159 gramos en talla 37 de mujer, unas cifras para colocar a la zapatilla en ritmos alegres.

Uno de los elementos principales del modelo es la mediasuela con Hyper Burst Pro Super Critical Foam, una tecnología con la que la firma busca una pisada más reactiva y dinámica. A ello se suma el sistema Hyper Arc, desarrollado para mejorar la eficiencia de la zancada, y un antepié patentado H-wing que favorece un despegue más ágil.

Así se ve el upper y el lateral de la nueva zapatilla / Skechers

Otro de los puntos que la marca pone sobre la mesa es el equilibrio entre rendimiento y soporte. Las Skechers AERO Razor incorporan tecnología Arch Fit, con soporte de arco certificado por podólogos, una característica con la que la firma quiere diferenciarse

Con suela de Goodyear

En la parte exterior, la zapatilla recurre a una suela de goma Goodyear, un recurso ya reconocible en varios modelos de la marca, con la intención de aportar tracción, estabilidad y durabilidad. El conjunto se completa con un upper técnico y una lengüeta con refuerzo para ofrecer un ajuste firme y cómodo.

Así luce el modelo en diferentes colores / Skechers

El diseño de las AERO Razor toma además inspiración de las premiadas Skechers Razor 3, uno de los modelos que mejor había funcionado dentro del catálogo de la marca.

En resumen, estas nuevas AERO Razor buscan convertirse en una zapatilla ligera, reactiva y polivalente para corredores que quieren apretar el ritmo de forma competitiva.