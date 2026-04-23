Simone De la Rue, entrenadora de Sandra Bullock (61 años): "Siempre incluyo cardio como baile con intervalos de alta intensidad y tonificación"

A sus 61 años, Sandra Bullock se ha convertido en uno de los mayores referentes en cuanto a forma física en la madurez. Todos quieren conocer cuáles son sus secretos, pero lo cierto es que no hay una única disciplina, sino una combinación muy equilibrada de entrenamiento que combina cardio, fuerza, movilidad y coordinación.

Detrás de su rutina se encuentra Simone de la Rue, creadora del método conocido como 'Body by Simone', quien apuesta por sesiones dinámicas y completas: "siempre incluyo cardio, como baile, intercalado con intervalos de alta intensidad y series de tonificación".

Se trata de un enfoque que no solo mejora la resistencia cardiovascular de sus clientas, entre las cuales está Sandra Bullock; también ayuda a mantener la masa muscular y la agilidad.

¿Y cómo es el entrenamiento de la intérprete? Según hemos podido saber, combina actividades como danza, saltos, ejercicios funcionales y trabajo de fuerza. Tal y cómo dicen los expertos, esta variedad es fundamental para evitar la monotonía y trabajar diferentes capacidades físicas al mismo tiempo: desde el equilibrio hasta la movilidad o la coordinación.

La entrenadora Ada Rodríguez destaca que este tipo de rutina es especialmente recomendable a partir de los 60 años: "la edad no es un límite, sino una circunstancia a tener en cuenta", señala. En este sentido, recomienda basar cualquier plan de entrenamiento en tres pilares fundamentales: cardio, fuerza y movilidad.

Imagen de una mujer haciendo pilates / Sport.es

El trabajo de fuerza cobra un papel protagonista, ya que contribuye a mantener la masa muscular y la densidad ósea, aspectos clave para prevenir lesiones y conservar la independencia. Ejercicios como sentadillas, zancadas o planchas ayudan a fortalecer piernas, glúteos y abdomen, mientras que disciplinas como el pilates complementan el entrenamiento mejorando la postura y la flexibilidad.

Además, el componente social de actividades como el baile aporta beneficios añadidos a nivel mental y emocional, favoreciendo la adherencia a largo plazo.

Olvídate de rutinas extremas porque el método que sigue Sandra Bullock demuestra que la clave está en la constancia, la variedad y una progresión adaptada. Un enfoque que confirma que es posible mantenerse en forma y tonificada más allá de los 60 con un entrenamiento bien planificado.