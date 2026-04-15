Silvio Garattini (97 años), oncólogo: "Caminar para ver escaparates no es actividad física"

Silvio Garattini (Bérgamo, 1928) es un médico y científico italiano, director del Instituto Mario Negri de Investigación Farmacológica. Además, es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia.

Hace unos meses, el investigador concedió una entrevista al famoso periódico italiano 'Corriere della Sera'. Durante la charla, Garattini subrayó que la actividad física y los hábitos de vida saludable son clave para la longevidad.

"Los buenos hábitos de vida nos benefician a nosotros mismos en primer lugar, y además aportan muchas otras ventajas", comenzó el científico. "Si estamos bien, nuestras familias tampoco se resienten; es un acto de gran generosidad hacia nuestros familiares y seres más queridos", aseguró Garattini.

El médico italiano señaló que lo más importante en el ejercicio físico es la constancia y la intensidad del entrenamiento, más que la cantidad de los mismos: "Intento hacer al menos 5 kilómetros al día, incluso actualmente trato de mantener este objetivo", comenta.

Caminar más para vivir más: cómo lograr ser más longevos / .

Sin embargo, el investigador de 97 años advierte que hay que caminar a un ritmo "relativamente rápido" para conseguir los beneficios del ejercicio aeróbico: "Tiene que haber cierta fatiga, que consiste en una respiración dificultosa y un aumento de la frecuencia cardíaca".

"Caminar para ver escaparates no es actividad física", añade Garattini. En este sentido, es fundamental mantenerse en movimiento sin importar la edad: "Nunca es demasiado tarde, incluso a los 80 años se puede empezar a caminar".

Según el divulgador, hay que evitar entrenar demasiado o muy poco. "El tiempo recomendado de ejercicio está entre 150 y 300 minutos a la semana, lo que hagas de más básicamente no tiene ningún beneficio", indicó el especialista.

Por último, el oncólogo italiano hizo hincapié en los efectos positivos del ejercicio físico en la salud mental: "También mejora la circulación cerebral. Y favorece la socialización, la actividad física puede considerarse una forma de movimiento colectivo", sentenció.