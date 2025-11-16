Silvia Munné, experta en coaching: ¨Si tienes 75 años, aún te quedan 20 con muy buena calidad de vida¨

Si bien es cierto que la jubilación siempre se ha visto como un fenómeno de la vida en la que la persona entra en una etapa en la que por fin se libra de la rutina laboral, el paso puede ser complicado para algunas personas.

Algo que no tiene que ver únicamente con los achaques fruto de la edad, sino por el cambio psicológico que llega acompañado de un cambio de vida tan drástico.

No obstante, la experta en coaching para jubilados, Silvia Munné, asegura que puede ser una etapa muy emocionante donde a la persona le esperan años llenos de calidad de vida.

Eso sí, también asegura que hay algo completamente indispensable con tal de poder disfrutar de la jubilación, lo cual tendría que ver con planificarla de manera adecuada.

¨Una persona de 75 años puede tener 20 años por delante con buena calidad de vida¨, comentaba Silvia Munné en una reciente entrevista concedida a los compañeros de La Vanguardia.

En este mismo sentido, la experta en coaching aprovechaba la ocasión para dar un tirón de orejas a las instituciones, comentando que estas no se implican demasiado en el cuidado de los mayores.

¨Las actividades que se ofrecen están bien, pero son genéricas¨, apuntaba la experta para revelar por qué muchas personas mayores no se encuentran motivadas al entrar en la edad de jubilación.

Y es que una de las premisas principales que compartía Silvia Munné para combatir contra esto último guarda más sabiduría de lo que parece: ¨Las instituciones deberían implicarse más en la planificación de la jubilación¨.