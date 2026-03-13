¿Qué significa la línea azul pintada en las calles de Barcelona y por qué aparece justo antes del Maratón?

Barcelona ha amanecido con una línea continua azul pintada por algunas de sus calles más emblemáticas justo en la semana el Marató de Barcelona 2026 que se disputa este domingo 15 de marzo. Esta línea azul tiene una explicación muy concreta y está directamente ligada a la prueba de la ciudad.

Esa marca sirve para identificar sobre el asfalto el recorrido oficial de la Zurich Marató Barcelona, una de las pruebas más importantes del calendario nacional.

La organización muestra en su web el circuito de la carrera y todo el dispositivo asociado al evento, que atraviesa algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad. La línea, por tanto, funciona como una referencia visual que acompaña al trazado y anticipa por dónde pasará la prueba.

Así es el recorrido de la Marató de Barcelona 2026 / ZURICH

Ahora bien, hay un matiz importante que muchos corredores populares no siempre conocen. La línea azul no está pensada como una simple guía decorativa, sino como una señal vinculada a la medición y a la lógica competitiva del recorrido.

Esta marca indica el trazado medido de la maratón, aunque no siempre coincide de forma literal con lo que un corredor interpreta como "ir pegado a la línea" en cada curva. Detrás hay un trabajo previo de homologación y control de distancia para asegurar que el circuito responde a los 42.195 metros oficiales.

Cuando la línea azul empieza a dejarse ver en Barcelona, la ciudad entiende que el maratón está cerca. Es una de esas señales que el corredor identifica al instante y que al vecino le despierta curiosidad, además de las míticas vallas o carteles que indican los cortes de tráfico y calles afectadas.

En definitiva, la línea azul que ha aparecido en Barcelona permite visualizar el itinerario antes de la disputa de la Marató de Barcelona, ayuda a la operativa de la organización y se integra en todo el despliegue de movilidad, accesos y afectaciones que acompaña a la maratón.