Lo siento Transpirenaica, esta ruta de senderismo es la más bonita de España, según la revista Viajar: recorre paisajes de otro planeta y termina en la playa más paradisíaca de Canarias

Si hay una ruta de senderismo que conduce hasta un paraje natural virgen de arena negra volcánica, aguas cristalinas y vistas panorámicas espectaculares, es difícil resistirse a recorrerla. Este tipo de experiencias combinan aventura y belleza en estado puro, ofreciendo una conexión directa con la naturaleza más auténtica. Y lo mejor es que todavía existen rincones así en España, alejados del turismo masivo.

Para encontrar uno de estos tesoros, hay que poner rumbo a las Islas Canarias, un destino famoso por sus paisajes volcánicos y su clima privilegiado. Entre zonas muy visitadas y playas abarrotadas, aún sobreviven lugares casi secretos que sorprenden por su tranquilidad. Es precisamente en ese contraste donde reside su magia: espacios que parecen intactos, como si el tiempo apenas hubiera pasado por ellos.

La ruta de senderismo más bonita

En el oeste de la isla de Gran Canaria, dentro del municipio de La Aldea de San Nicolás, se esconde una de esas joyas naturales. Su aislamiento ha sido clave para conservar su esencia, ya que el acceso complicado ha mantenido a raya la afluencia de visitantes. Esto ha permitido que el entorno conserve un carácter casi salvaje, poco habitual en destinos tan conocidos.

La dificultad para llegar explica la calma que se respira en este lugar. La ausencia de grandes multitudes favorece una experiencia más íntima con el paisaje, donde el sonido del viento y del mar sustituye al bullicio turístico. Además, quienes lo visitan suelen respetar profundamente el entorno, manteniendo su estado prácticamente intacto.

Este rincón es la Playa de Güigüi, a la que solo se puede acceder en barco o caminando por una ruta exigente. El trayecto a pie puede durar varias horas, pero ofrece vistas impresionantes, incluso hacia el majestuoso Teide en días despejados. Cada paso del camino se convierte en parte de la experiencia.

La ruta comienza en el pequeño núcleo de Tasartico y atraviesa paisajes abruptos de origen volcánico. El sendero discurre entre riscos y laderas escarpadas, dentro de la Reserva Natural Especial de Güigüi, un espacio protegido que destaca por su singularidad geológica y su biodiversidad. El entorno ofrece una sensación de aislamiento difícil de encontrar en otros lugares.

Una playa salvaje de arena volcánica

Al final del recorrido espera una playa completamente distinta a las más típicas del archipiélago. Aquí, la arena dorada da paso a pequeñas piedras volcánicas de color negro intenso, creando un contraste visual espectacular con el azul del océano. Rodeada de montañas y acantilados, la playa transmite una sensación de inmensidad y silencio que impresiona.

Noticias relacionadas

Eso sí, se trata de un lugar sin servicios y de acceso exigente, por lo que es imprescindible ir preparado y ser responsable. Todo lo que se lleva debe regresar con el visitante, contribuyendo a preservar este entorno único. Solo así este rincón privilegiado podrá seguir siendo un refugio natural para quienes buscan experiencias auténticas lejos de las multitudes.