Finales de foto finish en San Mateo: Sheila Falcón y Adonay Rodríguez conquistan la Ruta de los Molinos 2025

La Vega de San Mateo vivió este sábado una de las ediciones más emocionantes de la Ruta de los Molinos, con finales de foto finish en ambas categorías absolutas que mantuvieron en vilo a los aficionados al trail running. En la distancia larga de 26 kilómetros, Sheila Falcón (Inagua) se impuso por apenas 13 segundos a Lorena Padrón (Primates), mientras que en categoría masculina Adonay Rodríguez (Inagua) venció a Esteban García y Santiago Alemán en una llegada de infarto, todos con el mismo tiempo oficial. La prueba reunió a 900 corredores por los senderos del centro de Gran Canaria, consolidando su prestigio como una de las citas imprescindibles del trail canario.

El recorrido largo discurrió por parajes emblemáticos como Camaretas, Pico de las Nieves, Llanos de la Pez u Hoya del Gamonal hasta llegar a la meta situada en el casco urbano de la Vega de San Mateo, ofreciendo a los participantes un auténtico desafío técnico y físico.

En la distancia Media, de 12 kilómetros, Raquel Padilla se impuso en categoría femenina con un tiempo de 1:13:53, seguida de Olga Martynenkova (Guanchi Rusos) con 1:16:06 e Iris Henríquez con 1:18:14. En categoría masculina, Octavio León Díaz (Comadrejas Team) cruzó primero la meta con 1:00:40, mientras que Mahy Álvarez y José Ricardo Salazar, ambos del equipo Guanchi Rusos, compartieron el segundo puesto con idéntico registro de 1:02:56.

La modalidad Corta, de 7 kilómetros, vio triunfar en categoría femenina a Ana Isabel Gil con 0:40:34, seguida de Marta Armas (Tinamar Runner) con 0:41:34 y Erica Viviane Da Cruz con 0:42:39. En masculino, Javier Falcón dominó con 0:32:24, por delante de Narest Díaz (0:33:10) y Fernando Daniel Pérez del equipo Jan Entrena 7K (0:33:36).

La carrera media contó con una clasificación específica para juveniles (17-19 años), mientras que la modalidad corta incluyó clasificaciones para las categorías cadete (15-16 años) e infantil (13-14 años), fomentando así la iniciación al trail entre los más jóvenes.

El gran ambiente vivido tanto en la salida como en la meta fue uno de los aspectos más destacados de una jornada en la que 900 corredores disfrutaron del deporte y la naturaleza por los senderos del centro de Gran Canaria. La organización también reconoció el talento local con premios especiales para los mejores residentes en el municipio de San Mateo en las tres modalidades, reforzando así el vínculo de la prueba con su territorio. Una carrera que, edición tras edición, se está consolidando como una cita imprescindible en el calendario del trail grancanario.

Clasificaciones completas MODALIDAD LARGA (26 km) Femenino : Sheila Falcón (Inagua) - 2:24:32 Lorena Padrón (Primates) - 2:24:45 Clara María Valle (Stone Island) Masculino : Adonay Rodríguez (Inagua) - 2:24:32 Esteban García (Primates) - 2:24:32 Santiago Alemán - 2:24:32 MODALIDAD MEDIA (12 km) Femenino : Raquel Padilla - 1:13:53 Olga Martynenkova (Guanchi Rusos) - 1:16:06 Iris Henríquez - 1:18:14 Masculino : Octavio León Díaz (Comadrejas Team) - 1:00:40 Mahy Álvarez (Guanchi Rusos) - 1:02:56 José Ricardo Salazar (Guanchi Rusos) - 1:02:56 MODALIDAD CORTA (7 km) Femenino : Ana Isabel Gil - 0:40:34 Marta Armas (Tinamar Runner) - 0:41:34 Erica Viviane Da Cruz - 0:42:39 Masculino : Javier Falcón - 0:32:24 Narest Díaz - 0:33:10 Fernando Daniel Pérez (Jan Entrena 7K) - 0:33:36

La Ruta de los Molinos es una prueba deportiva promovida por el Ilustre Ayuntamiento de Vega de San Mateo, organizada por Arista Eventos y con el patrocinio de la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. La prueba cuenta con la colaboración de Fred Olsen Express, Emicela, Quesos San Mateo, Panaderías Pulido, Pepsi, Lorenzo González Automoción, Bonflex y Agua de Teror.