Shannon Ritchey, entrenadora: "El pilates mejora la resistencia, pero no es la mejor opción para ganar masa muscular"

Se puede decir que el pilates está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel de popularidad: muchas personas, especialmente mujeres, han encontrado en esta actividad física una forma de acudir motivadas a clase. Son incontables los beneficios para la postura, la flexibilidad y la tonificación corporal.

Eso sí, no todo es tan bonito como te lo pintan. La entrenadora y fisioterapeuta Shannon Ritchey ha aclarado una de las dudas más frecuentes entre todos aquellos que practican este método: ¿sirve realmente para aumentar la masa muscular? ¿O es un mito?

No, el pilates no es tan efectivo para aumentar la masa muscular

La especialista explica que el pilates trabaja principalmente las fibras musculares de contracción lenta (más conocidas como fibras tipo 1). Son las responsables de la resistencia física y de mantener esfuerzos durante prolongados periodos de tiempo.

Por ese motivo, esta actividad es muy eficaz para mejorar la estabilidad, la coordinación y el control corporal, tres elementos fundamentales especialemente a medida que vamos cumpliendo años.

Los 10 mejores ejercicios de pilates para la espalda / Sport.es

"Este método mejora la resistencia muscular y la capacidad de mantener posturas, pero no favorece tanto el crecimiento del músculo", señala Ritchey, desmontando una creencia muy extendida en el mundo del fitness.

Según su mensaje, el pilates no proporciona la carga que necesitamos para estimular la hipertrofia, ese proceso a través del cual aumentamos el tamaño de nuestras fibras musculares, y por ende, de los músculos.

Varios estudios le dan la razón. Algunas de estas investigaciones han detectado mejoras en la musculatura abdominal de personas sedentarias tras varios meses practicando pilates, pero los cambios en otros grupos musculares más grandes como piernas o glúteos son bastante más limitados. De ahí que haya que compaginar el pilates con el entrenamiento de fuerza.