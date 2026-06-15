Shakira (49 años): "Cada día desayuno huevos o aguacate con aceite de oliva, tomate, sal marina y un batido de frutos rojos y proteína vegetal o verde"

La cantante colombiana Shakira, que cumple 49 años en junio, ha revelado su rutina alimenticia diaria. Shakira mantiene una alimentación muy estructurada desde hace años, diseñada por su nutricionista y entrenadora, que se centra en alimentos naturales, pocas calorías y distribuir las comidas cada tres horas para mantener la energía el día..

El desayuno estrella de Shakira

La comida más importante para la cantante es sin duda el desayuno. La rutina que sigue todos los días comienza con huevos o aguacate, acompañados de aceite de oliva extra virgen, tomate fresco y sal marina. Este plato le proporciona proteínas, grasas saludables y vitaminas sin azúcares rápidos.

Shakira siempre añade un batido de frutos rojos con proteína vegetal o proteína verde, que incluye moras, arándanos y frambuesas. Pero no es lo único curioso en su rutina: la cantante también realiza pequeñas comidas cada tres o cuatro horas.

Comidas pequeñas, almuerzo y cena

Su entrenadora explica que Shakira hace comidas pequeñas cada tres o cuatro horas porque sus días son muy largos y necesita alimentarse continuamente. Esta estrategia mantiene el metabolismo activo sin caer en productos ultraprocesados. Entre las comidas principales, la cantante suele tomar fruta con yogur natural griego, o batidos para mantener la energía.

Shakira, durante su actuación musical / EFE

A mediodía, el almuerzo de Shakira sigue una lógica muy clara: proteína magra más verduras. El pescado es el protagonista absoluto, especialmente el salmón, que consume casi a diario acompañado de vegetales frescos o ensaladas variadas. La cantante también toma sopas ligeras de alcachofa con berenjena, de puerro o de zanahoria con jengibre, que son típicas de su alimentación.

Por la noche, la cena vuelve a ser pescado con verduras. Shakira suele reservar los platos fríos para el mediodía y los calientes para la cena, lo que ayuda a su digestión nocturna. También incluye de vez en cuando un poco de chocolate negro muy puro y sin azúcar como su capricho habitual.

Lo que evita consumir

Shakira no elimina completamente ciertos alimentos, pero reduce mucho los azúcares refinados y ultraprocesados. En ocasiones puede comer carne, hamburguesas o incluso costillas de cerdo, pero mantiene una dieta estricta la mayoría del tiempo. La cantante bebe más de dos litros de agua a lo largo del día para mantenerse hidratada, algo básico para su rendimiento físico.