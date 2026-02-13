Los Shakeout Run de la Mitja de Barcelona se convierten en una fiesta total del running

La semana previa a la Mitja Marató de Barcelona ya no es solo cuestión de recoger el dorsal y descansar. La ciudad se transforma en Activación Mode: entrenamientos suaves en grupo, competiciones callejeras, charlas con atletas de élite, personalización de camisetas y hasta fiestas post-run convierten la antesala del 21K en una auténtica celebración del running.

Cada vez son más los corredores que entienden que el domingo empieza el viernes. Y Barcelona responde con una agenda cargada de planes para todos los ritmos.

Nike: velocidad, comunidad y tratamiento élite

La marca del swoosh despliega una agenda potente durante todo el fin de semana (Carrer de la Fusina, 9,08003,Barcelona):

Nike apuesta por combinar rendimiento, ciencia y comunidad en una experiencia integral.

Viernes · 19:00 — Fast Loops

Competición callejera por equipos. Ritmo alto, adrenalina y formato urbano para abrir la Mitja con espectáculo.

Sábado · 9:00 — ShakeOut Run

Rodaje suave para activar piernas y compartir kilómetros antes del gran día.

Sábado · 11:00 — Unlock Your Best

Charla con entrenadores y atletas de élite sobre rendimiento, estrategia y mentalidad competitiva.

Domingo (hasta las 16:00) — Elite Treatment & Recovery

Zona de tratamiento y recuperación pensada para optimizar sensaciones post carrera.

Brooks: confianza, personalización y café post-run

La firma estadounidense convierte la Fira en punto de encuentro runner dentro de la Fira de Barcelona (Pabellón 7).

El sábado a las 10:30, con la participación de Robert Arias, la sesión está diseñada para:

Soltar piernas

Activar el cuerpo

Rodar en grupo antes de la Mitja

Personalización de la camiseta oficial

Merchandising exclusivo Brooks

SportyHangover x Oysho: San Valentín versión runner

El 14 de febrero a las 9:30hs se regalan kilómetros. El Oysho Running Club, Sporty Hangover y Honest Greens se unen para un Shake Out Run especial antes de la Mitja.

Modo San Valentín. Su idea es que quienes compìtan solos, conozcan su compañero de ruta para el domingo. Una combinación perfecta entre entrenamiento, comunidad y celebración.

Tiradas organizadas por ritmo de carrera

Enfoque específico “road to 1/2 Marató”

Post-run en Honest Greens con recovery y ambiente festivo

i-Run y Razze: Find Your Half

Concepto especial San Valentín con un toque picante. El encuentro será Nica (Gran Via de les Corts Catalanes, 698 – Barcelona)

¿Su idea? Que los asistentes apunten su tiempo estimado para la Mitja y participen en sorteos y premios.

9:30 h – Recepción

– Recepción 10:00 h – Shake Out Run (5-6 km a ritmo cómodo)

Run Club Barcelona x Sea You Barcelona: correr y brindar frente al mar

El sábado 14 de febrero a las 10:30hs. Una propuesta diferente que combina running y experiencia gastronómica en Bastian Beach.

Modalidad: Run o Run & Brunch

Distancias: 3 km o 5 km

Noticias relacionadas

La convocatoria reúne a corredores en un entorno privilegiado para activar piernas junto al Mediterráneo. Tras el rodaje, quienes lo deseen podrán completar la experiencia con un brunch en el beach club convirtiendo la activación en un plan social ideal antes de la gran cita del domingo.