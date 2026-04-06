Sergio Guillén, entrenador personal: "A partir de los 40 años el cuerpo empieza a pedir más estrategia y menos ego"

Uno de los factores protectores de la salud más destacados en infinidad de estudios e investigaciones tiene que ver con practicar deporte de manera regular. Eso sí, a este se le debe añadir un matiz importante: hay que adaptarlo a la edad y necesidades de la persona.

En este mismo sentido, los expertos coinciden en que hay unos ejercicios que son más efectivos que otros en determinadas etapas de la vida; especialmente cuando la persona pasa de tener 40 años.

En relación a esto último, Sergio Guillén, entrenador profesional, asegura que ¨a patir de los 40, el cuerpo empieza a pedir más estrategia y menos ego¨, recomendando un ejercicio concreto que resulta ideal para esta edad.

Y, precisamente, este no es otro que las sentadillas. Un tipo de ejercicio que posee muchos beneficios asociados en cuanto a distintos aspectos cruciales a la hora de mantenerse en un buen estado de salid.

De esta manera, las sentadillas son un ejercicio encargado de entrenar la fuerza del tren inferior. Algo que, de forma indirecta, beneficia también a las articulaciones y los huesos; siendo clave para aumentar la longevidad de la persona a largo plazo.

Además de esto, las sentadillas constan como un ejercicio que requiere de cierto esfuerzo físico, por lo que es ideal para acelerar el metabolismo y el gasto energético con el objetivo de mantener la línea.

Por si todo esto fuera poco, las sentadillas se corresponden con un ejercicio con un bajo grado de lesividad. Por tanto, si se mantiene una postura correcta al hacerlas, es poco probable que la persona se lesione a causa de las mismas.

Por tanto, el consejo de los expertos queda claro sobre qué ejercicios llevar a cabo a partir de los 40 años: complementadas con cardio y otros ejercicios de fuerza, las sentadillas deben ser un imprescindible en cualquier rutina.