Sergio Peinado, entrenador: “Puedes llevar una alimentación perfecta, pero si no haces ejercicio, tu cuerpo lo acaba notando: el movimiento es fundamental”

Una alimentación controlada puede hacer que el número de la báscula baje, pero eso no significa necesariamente que el cuerpo esté en mejor forma. Es posible perder peso, notar que la ropa queda más holgada e incluso reducir alguna talla mientras se mantiene un estilo de vida demasiado sedentario.

En esos casos, acciones tan cotidianas como subir unas escaleras, caminar a buen ritmo o cargar con las bolsas de la compra pueden seguir suponiendo un esfuerzo importante. La dieta puede ayudar a adelgazar, pero si no va acompañada de movimiento, la resistencia, la fuerza y la capacidad física apenas tienen motivos para mejorar.

Ese contraste se hace evidente cuando todo el esfuerzo gira en torno a reducir calorías y controlar lo que se come, dejando el ejercicio en un segundo plano. Bajar de peso puede conseguirse creando un déficit calórico, pero mejorar la condición física requiere algo más.

Báscula / SPORT

Sergio Peinado lo tiene claro: "Hay que seguir moviéndose"

Para ganar fuerza, resistencia o masa muscular, el cuerpo necesita estímulos que obliguen a trabajar a los músculos y también al sistema cardiovascular. Alimentarse bien es importante, pero por sí solo no consigue que el organismo se vuelva más fuerte o resistente

Sergio Peinado, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y entrenador personal, participó recientemente en uno de los entrenamientos de TheGrefg de cara a La Velada del Año.

Tras finalizar la sesión, el streamer aprovechó para plantearle una cuestión muy habitual cuando se habla de llevar un estilo de vida saludable: si tuviera que quedarse únicamente con una opción, ¿preferiría cuidar al máximo su alimentación o mantener una rutina de ejercicio.

Aunque dieta y actividad física suelen ir de la mano y forman parte de unos hábitos saludables, Peinado tuvo que decantarse por una de las dos. Una elección complicada, especialmente teniendo en cuenta la importancia que tienen ambos factores para el bienestar y la salud a largo plazo.

Sergio Peinado, entrenador personal / SPORT

Para Peinado, si hubiera que elegir entre cuidar al máximo la alimentación o mantenerse físicamente activo, la segunda opción tendría más peso. El entrenador explicó que, si únicamente pudiera centrarse en un hábito, apostaría por moverse y hacer ejercicio de forma habitual.

La razón está en la respuesta del propio organismo: la actividad física pone en marcha mecanismos y capacidades que difícilmente pueden mantenerse únicamente a través de una buena alimentación.

No, no quiere decir que dejemos la dieta

Esto no significa que la dieta quede en un segundo plano o que no sea importante. Comer bien permite obtener la energía y los nutrientes que necesita el organismo, pero no sustituye los estímulos que genera el ejercicio.

Pasar gran parte del día sentado, aunque se siga una alimentación equilibrada, hace que músculos, corazón y pulmones apenas tengan que enfrentarse a esfuerzos que les permitan conservar y mejorar su rendimiento.

El trabajo muscular, por ejemplo, necesita movimientos que impliquen empujar, levantar peso o desplazarse para desarrollar fuerza y mantener la masa muscular. Algo parecido sucede con el sistema cardiovascular y respiratorio: someter al cuerpo a esfuerzos adaptados a cada persona ayuda a mejorar su capacidad para transportar y utilizar el oxígeno.