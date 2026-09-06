Sergio Peinado, entrenador personal: "No tienes que hacer muchos ejercicios diferentes ni ir al gimnasio 7 días a la semana; una rutina con pocos ejercicios ya es suficiente para conseguir mejoras"

Una de las máximas limitantes que experimentan las personas de cara a empezar a hacer ejercicio es la creencia de que tienen que hacer muchos tipos de actividades diferentes y variadas, pero realmente no es el caso.

De acuerdo con Sergio Peinado, entrenador personal, una persona no requiere de "700 ejercicios diferentes" ni "ir al gimnasio 7 días a la semana", sino que con una rutina de pocos ejercicios "ya es suficiente para conseguir mejoras".

"¿Cuánto tiempo de ejercicio es necesario, cuántas series, cuántas repeticiones?", se consulta el divulgador, para después responder: "Pues este estudio dice que, con tan solo una serie por músculo y solo 4 ejercicios por entrenamiento, repitiendo este entrenamiento 2 veces a la semana, es suficiente para mejorar la fuerza y otros parámetros de forma física".

"Pero, para que sea efectivo, debe ser con intensidad de 6 a 12 repeticiones que no puedas hacer muchas más. Si echas cálculos de cuánto dura esta rutina, apenas 5 minutos. ¿Te vas a poner como Arnold Schwarzenegger? No. ¿Es mi intención? Tampoco", contextualizó.

Pese a ello, Peinado reconoce que dichas recomendaciones no llegan al mínimo ideal, pero que es suficiente "para todos aquellos que os cuesta empezar a hacer ejercicio porque luego, si repites más series o más veces esta rutina, pues evidentemente tendrás mejores resultados".

Los 'mountain climbers' son un gran ejercicio en la rutina de entrenamiento / Archivo

"Y sé que funciona porque ya lo he probado yo y mucha gente con la filosofía del 'todo suma'", sentencia el experto, quien propone la siguiente serie de ejercicios para "volver a la rutina":

Subidas al cajón — 6-12 reps por pierna. Remo — 6-12 reps. Press de hombros — 6-12 reps. Sentadillas — 6-12 reps. Flexiones — 6-12 reps (apoya las rodillas si hace falta). Zancadas — 6-12 reps por pierna. Curl de bíceps — 6-12 reps. Plancha abdominal — 20-40 seg.

Respecto a esta combinación, Peinado recomienda que se realice una serie de cada uno, preferiblemente utilizando una mancuerna o cualquier peso que se tenga por casa (como una mochila o una garrafa de agua), al igual que también subraya que puedes saltarte algún ejercicio si no quieres o si careces de tiempo.

Sentadilla con elevación de brazos / Archivo

"En 5-10 minutos la tienes hecha. Y, si ves que luego puedes hacer más series, más días y complementarlo con pautas de alimentación, pues mucho mejor", concluye, últimamente invitando a que se cumpla con la rutina dos veces por semana, aunque tres sería el número ideal.

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De esta manera, tanto si eres una persona que quiere mejorar sus hábitos pero le abruma empezar como si eres alguien que logró iniciar mas no pudo mantener la constancia, la propuesta de Peinado llega en una instancia excelente para comprometerse con un estilo de vida más saludable, sobre todo ahora que ha terminado el verano y no hay mejor manera de buscar cerrar el año que con un estado físico y mental en forma.