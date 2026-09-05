Sergio Peinado, entrenador personal: "Esta rutina es ideal para volver después del mes de agosto. En 5-10 minutos la tienes hecha"

Las vacaciones de verano ya están más que olvidadas para la mayoría de los españoles, lo que supone volver a la rutina. Y eso también implica retomar los entrenamientos para quemar todas las calorías ingeridas durante las vacaciones.

Un mes en el que los gimnasios se llenan a rebosar, por lo que el entrenador personal Sergio Peinado compartió a través de su cuenta de Instagram una rutina ideal para volver a entrenar con más fuerza que nunca.

En primer lugar, el experto en fitness recordó que "nos han vendido que 'cuanto más entrenar, mejor', pero para volver a empezar, eso es justo lo que te bloquea. El todo suma que llevo media vida diciendo, tiene respaldo científico. Tanto a nivel de fisiología corporal, como a nivel de construcción de hábitos".

Por esta razón, Peinado decidió compartir el siguiente plan de entrenamiento, aunque antes quiso dejar claro que "es una rutina plasmada en estos estudios científicos que corroboran el todo suma como metodología para empezar a hacer ejercicio, o aunque ya hayas empezado".

El entrenamiento que recomendó comienza con subidas al cajón, realizando entre seis y doce repeticiones con cada pierna, para continuar con remo, press de hombros y sentadillas, también con entre seis y doce repeticiones. A continuación, se pueden realizar flexiones, con la posibilidad de apoyar las rodillas si es necesario, seguidas de zancadas, con seis a doce repeticiones por pierna, y curl de bíceps.

Para finalizar, la rutina concluye con una plancha abdominal de entre 20 y 40 segundos, completando así una rutina sencilla y rápida para volver progresivamente a la actividad física.

"Una serie de cada uno. Con una mancuerna o cualquier peso que tengas por casa (mochila, garrafa de agua, lo que pilles). Puedes saltarte algún ejercicio si no quieres o si no tienes tiempo", señaló,

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Por último, aclaró que entre cinco y diez minutos "tienes hecha la rutina": "Lo ideal es hacerla tres veces a la semana, pero con dos está bien... y si ves que luego puedes hacer más series, más días y complementarlo con pautas de alimentación, pues mucho mejor".