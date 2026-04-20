Sergio Peinado, entrenador personal: "No es el número de pasos, es romper el sedentarismo"

Las caminatas son una de las actividades más recomendadas para iniciarse en el deporte. Salir a caminar es un ejercicio que favorece la salud cardiovascular, controlar el peso, reducir el estrés y aumentar la anergía.

Habitualmente, se ha extendido el hábito saludable de caminar 10.000 pasos diarios. No obstante, algunos expertos han señalado que esta práctica se puede mejorar más allá del número de pasos.

En este contexto, Sergio Peinado, entrenador personal y creador de contenido fitness, ha compartido un vídeo en redes sociales analizando el tema: "Hoy en día la ciencia ha demostrado que, aunque no llegues a 10.000 pasos, aumentar tus pasos diarios ya mejora tu salud".

Un chico y una chica caminando / .

Aunque se trata de una buena iniciativa, más que una obligación es una orientación. "De hecho es un número que no es exacto para todo el mundo", advierte en la publicación.

Por este motivo, Peinado subraya que "lo verdaderamente importante no es el número de pasos... es romper el sedentarismo que tienes durante el día". Es decir, mantenerse activo puede ofrecer más beneficios para la salud que hacer una sola sesión de ejercicio.

"No tengáis dudas de que puede ser mejor hacer 8.000 pasos repartidos durante el día y a buen ritmo, que hacer 10.000 a ritmo suave por la mañana y luego pasarte el resto del día sentado sin moverte", explicó el profesional.

Asimismo, el entrenador personal ha liberado de la presión a todas las personas que no alcanzan esta cantidad de pasos: "Así que si hoy haces 3.000 y pasas a 6.000... ya estás doblando tu movimiento y estarás aumentando sus beneficios".

Finalmente, Sergio Peinado recuerda cuál es el objetivo de caminar durante la jornada: "Se trata de mejorar tu estilo de vida. De ser una persona activa durante el día, no solo un ratito de ejercicio".