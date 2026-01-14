Sergio Peinado, entrenador personal: "No importa cuántos abdominales hagas, ya que si tienes grasa corporal, no se verán"

Año nuevo, vida nueva. Una parte de la sociedad española ya piensa en la operación bikini 2026 para lucir un buen cuerpo en la playa. Aunque lo más difícil de conseguir es tener un abdomen totalmente definido. Por ello, el entrenador personal Sergio Peinado expone en TikTok qué hay que hacer para lograrlo.

El experto comienza explicando en el vídeo, que ya cuenta con más de 18 millones de visualizaciones, que para definir el abdomen y reducir la barriga no basta únicamente con hacer abdominales.

El principal problema es que si una persona realiza abdominales pero tiene grasa en la zona del abdomen, será imposible que se vean los músculos. Por ello, es necesario primero realizar ejercicios de cardio para ayudar a reducir la grasa corporal.

El entrenador enfatiza que "por muchos abdominales que hagas, ya puedes hacer 1.000, 3.000, 7.000, ¡un millón de abdominales!, si tienes grasa en el cuerpo, no sirve de nada", ya que los músculos no podrán marcarse.

No obstante, aclara que los abdominales sí cumplen una función: "El abdominal sí que se fortalece porque lo estás entrenando". Aunque puntualiza que "la grasa sigue intacta encima".

Por lo tanto, Peinado advierte que hacer solo abdominales no sirve para eliminar la grasa que cubre el abdomen.

Para conseguir una barriga más definida, es necesario combinar una alimentación adecuada, ejercicios de fuerza y un trabajo controlado de cardio, en lugar de enfocarse únicamente en repeticiones de abdominales.